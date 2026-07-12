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На границе с Молдовой введут ограничения: через какой КПП лучше не ехать
На границе с Молдовой меняется режим работы одного из ключевых пунктов пропуска. Водителей предупреждают о возможных задержках и рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.
На границе Украины с Молдовой в пункте пропуска «Могилев-Подольский — Отач» вводят временные ограничения движения. Они начинают действовать 13 июля 2026 года.
Об этом сообщили в Могилев-Подольском пограничном отряде.
На границе Украины и Молдовы ввели ограничение: что нужно знать
С 12:00 13 июля 2026 на международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Могилев-Подольский — Отач» вводятся ограничения. В приграничном отряде Могилев-Подольского сообщают, что ограничения связаны с началом ремонтных работ со стороны Молдовы.
«В связи с этим до завершения работ возможны временные или полные приостановки пропуска транспортных средств через указанный пункт пропуска», — пишут пограничники.
Украинцев просят учесть эту информацию при планировании путешествий и поездок. Также для пересечения границы с Молдовой сейчас советуют выбирать другие пункты пропуска. В частности, «Бронница — Унгурь» или «Сокиряны — Окница».
О возобновлении работы пункта пропуска сообщат позже.
В сильную жару на границах с Румынией вводят новые правила
Напомним, на украинско-румынской границе временно ограничивали движение грузового транспорта через два пункта пропуска — «Красноильск — Сус» и «Порубное — Сирет». По данным Государственной таможенной службы Украины, такие мероприятия вводятся по инициативе румынской стороны.
Причиной ограничений стала аномальная жара. Запрет действовал как минимум 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 и касался всего грузового транспорта, включая пустые фуры.
В период жары закрывается выезд грузовиков из Украины и приостанавливается их движение по территории Румынии, причем продолжительность мер может корректироваться в зависимости от погоды.
Водителей и перевозчиков призывают обязательно учитывать эти изменения при планировании маршрутов и доставок.