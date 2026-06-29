На границе с Румынией ввели ограничения: кого не будут пропускать в сильную жару

Ограничения на границе с Румынией / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На украинско-румынской границе вводят временные ограничения на движение грузового транспорта. Изменения в режиме работы будут касаться двух пунктов пропуска — «Красноильск — Сус» и «Порубное — Сирет».

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

На границе с Румынией вводятся ограничения на движение грузовиков

В Государственной таможенной службе написали, что по сообщению румынской стороны вводятся временные ограничения на движение грузовиков на двух пунктах пропуска: «Красноильск — Сус» и «Порубное — Сирет».

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Причиной таких мер стала аномальная жара. Ограничения будут действовать как минимум 29 и 30 июня 2026 года в период с 12:00 до 20:00.

В это время закроют пропуск грузовиков на выезд из Украины, а также будет приостановлено их дальнейшее движение по территории Румынии.

Сообщается, что под запрет подпадает весь грузовой транспорт, включая пустые фуры, а продолжительность ограничений может меняться в соответствии с погодными условиями.

Официальные службы обращаются к водителям и перевозчикам с просьбой учитывать эти ограничения, прежде чем планировать путешествия и доставки.

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Украинцев на границе с Польшей будут проверять более тщательно

Напомним, на границе Украины с Польшей запустили обновленную систему Eurodac, которую польские полицейские и пограничники используют для регистрации биометрических и буквенно-цифровых данных иностранцев.

По информации МВД Польши, эта платформа упрощает обмен данными между странами ЕС и призвана более эффективно бороться с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Запуск Eurodac стал очередным шагом ЕС к внедрению масштабных IT-систем безопасности. В частности, с октября 2025 года на всех пунктах пропуска Польши уже действует Система въезда/выезда EES для граждан третьих стран, благодаря которой пограничники уже предотвратили въезд 11 тысяч человек, не отвечающих критериям допуска.

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