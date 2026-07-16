"Нас не поняли многие люди": украинка рассказала, почему уехала из Британии и вернулась с детьми домой

Реклама

Украинская семья беженцев, которая провела 4,5 года в Великобритании, решила вернуться домой. Девушка по имени Александра поделилась своей историей и попала под волну возмущения в соцсетях.

Кто-то обрадовался возвращению граждан домой, а кто-то заявил, что семья лишила своих детей шанса на нормальное будущее. Почему беженцы решили вернуться из Великобритании?

Этим девушка поделилась у себя в Instagram.

Реклама

Вернулись из Великобритании в Украину: беженка о собственном опыте

За 4,5 года за границей Александра вместе с мужем успела построить собственный бизнес и родить двоих детей. Однако несмотря на внешний успех супруги решили сменить страну проживания.

По словам женщины, самым сложным этапом оказался не сам процесс переезда, а долгий период принятия решения, длившийся полгода. Она вспоминает, что в начале полномасштабной войны, когда семья уезжала в Лондон, действовать приходилось быстро, без колебаний. Но впоследствии ситуация изменилась.

«Когда решение твое, когда ты месяцами взвешиваешь каждое "за" и "против", эмоционально это гораздо труднее», — делится Александра.

Женщина откровенно объяснила причины своего выбора, признавшись, что часто сталкивается с непониманием окружающих. Каждый день ее спрашивают, почему она решила уехать из Британии.

Реклама

«Каждый день меня спрашивают: "Почему?" Со стороны ведь казалось, что у нас было все. Жилье — постоянные отказы в аренде, ведь у нас трое детей. И годами мы даже не жили одни. Таковы реалии Лондона. Если хочешь жить в хорошем районе, постоянно нужно чем-нибудь жертвовать. Мы жертвовали собой, здоровьем, отношениями, временем с детьми. Поэтому задали себе один вопрос: "Мы живем жизнь или просто бесконечно бежим?"», — рассказывает женщина.

После того, как решение о возвращении было окончательно принято, Александра обратилась за профессиональной поддержкой к терапевту. В день покупки билетов на самолет она поделилась, что знала, что будет тяжело, но в день вылета было особенно невыносимо.

По словам Александры, это не просто переезд, а путь к решению, которое кардинально изменило жизнь семьи.

История вызвала активную дискуссию среди украинцев в Сети. Комментаторы разделились во мнениях: одни не понимают шаг семьи, другие — поддерживают их желание вернуться.

Реклама

«Это похоже на будущую историю от ваших детей: "А мои родители почти 5 лет прожили в Англии, где родили двоих детей, которые в перспективе могли получить гражданство, но решили вернуться". Звучит как популярная сейчас история по типу: "Моей бабушке в СССР предлагали выдать квартиру в центре Киева, но она отказалась, потому что любит в селе жить"».

«Не поняла, что вам не понравилось в Лондоне, что вы вернулись? Это мечта — жить там и иметь перспективы для детей. А в Украине что теперь?»

«У нас 5 детей, и мы до сих пор благодарны Богу, что вернул нас в Украину. Потому что только один месяц жизни в Испании нам стоил 9,5 тыс. евро и сплошное бытовое рабство! Не говоря о том, что мы с женой почти не могли уделить себе время! А современная Британия — это, нам кажется, самое сложное, что может произойти в современной Европе с семьей».

В Великобритании беженцев заставят возвращать деньги: за что

Напомним, правительство Великобритании планирует обязать беженцев с достаточным доходом компенсировать государству расходы на свое содержание.

Законопроект предусматривает ожидаемую сумму возврата около 10 тысяч фунтов стерлингов, хотя размер платежей и пороговые значения дохода будут корректироваться во избежание обнищания мигрантов.

Такой шаг обусловлен высокими расходами: только в 2025 году МВД страны израсходовало на поддержку искателей приюта примерно 4 миллиарда фунтов.

Большинство украинцев в Соединенном Королевстве под действие этого законопроекта не подпадают и в документе отдельно не упоминаются. Они прибыли по специальным программам, которые сразу предоставляют право на проживание, работу и медицинские услуги, поэтому официально украинцы не считаются классическими искателями убежища.

Реклама

Новости партнеров