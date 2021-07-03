Нашествие медуз и холодная вода: туристы рассказали о "минусах" отдыха на украинских морях

Вода стала прохладнее в Черном море.
Туристы жалуются не только на сервис на украинских курортах возле моря, но и на природные явления.
Из-за дождей и изменение потоков за последние недели вода в Черном море стала холодной. Только за последние три дня она снизилась на семь градусов и составляет от 15 до 17 градусов. Об этом пишет Obozrevatel. Комфортной для купания является вода температурой от 21 градусов. Холодная вода на одесских пляжах явление довольно частое, происходит в июне и июле, продолжается от двух до десяти дней.
Туристы сообщают о нашествии медуз в Азовском море, а также в Черном — на курорте в Геническе Херсонской области. Купаться стало совсем не комфортно.
"Ими усеяно все море. Там, где солнце чуть дальше светит, вообще нереально", — рассказали отдыхающие о нашествии медуз.
Тем временем в Затоке в Одесской области Черное море позеленело.
Какой будет дорога к морю в этом году — ТСН раньше устроила эксперимент — утром провели трех журналистов из разных городов на украинские курорты.