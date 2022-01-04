Назвали самую безопасную авиакомпанию в мире – рейтинг

Эксперты проанализировали индекс риска 25 авиакомпаний.
Центр оценки данных о крушениях Jet Airliner (JACDEC) составил рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков по результатам 2021 года. Третий год подряд первое место в перечне занимает авиакомпания Emirates Airlines.
Об этом сообщает dpa-international со ссылкой на рейтинг, подготовленный Гамбургским бюро авиационной безопасности JACDEC в сотрудничестве с журналом Aero International.
Эксперты проанализировали индекс риска 25 авиакомпаний. Следовательно, по их результатам к ТОП-5 более безопасным авиаперевозчикам отнесли:
- Emirates Airlines – 95,05%;
- KLM – 93,31%;
- JetBlue – 91,61%;
- Delta – 91,55%;
- EasyJet – 91,28%.
Впервые JACDEC также опубликовал региональные рейтинги, сравнивающие крупнейшие авиакомпании мира в одном из четырех регионов. В Европе рейтинг возглавляет KLM с индексом риска в 93,31%. На втором месте – Finnair (93,16), а на третьем Air Europa (93,12%).
Ранее сообщалось, что Wizz Air навсегда удалил из расписания 84 рейса по международным маршрутам. Перелив маршрутов – по этой ссылке.
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