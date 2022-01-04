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Назвали самую безопасную авиакомпанию в мире – рейтинг

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Назвали самую безопасную авиакомпанию в мире – рейтинг

Associated Press

Эксперты проанализировали индекс риска 25 авиакомпаний.

Центр оценки данных о крушениях Jet Airliner (JACDEC) составил рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков по результатам 2021 года. Третий год подряд первое место в перечне занимает авиакомпания Emirates Airlines.

Об этом сообщает dpa-international со ссылкой на рейтинг, подготовленный Гамбургским бюро авиационной безопасности JACDEC в сотрудничестве с журналом Aero International.

Эксперты проанализировали индекс риска 25 авиакомпаний. Следовательно, по их результатам к ТОП-5 более безопасным авиаперевозчикам отнесли:

  • Emirates Airlines – 95,05%;
  • KLM – 93,31%;
  • JetBlue – 91,61%;
  • Delta – 91,55%;
  • EasyJet – 91,28%.

Впервые JACDEC также опубликовал региональные рейтинги, сравнивающие крупнейшие авиакомпании мира в одном из четырех регионов. В Европе рейтинг возглавляет KLM с индексом риска в 93,31%. На втором месте – Finnair (93,16), а на третьем Air Europa (93,12%).

Ранее сообщалось, что Wizz Air навсегда удалил из расписания 84 рейса по международным маршрутам. Перелив маршрутов – по этой ссылке.

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