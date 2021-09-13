Названы 10 стран, карантинные условия въезда в которые больше всего интересуют украинцев (перечень)

Названы 10 стран, карантинные условия въезда в которые больше всего интересуют украинцев (перечень)

При планировании путешествий следует ознакомиться с правилами въезда для украинцев на сайте МИД.

С начала пандемии привычные путешествия украинцев изменились. В настоящее время для путешествия надо тщательно проверять правила въезда в ту или иную страну, а также ее противоэпидемические мероприятия. С этой целью в прошлом году Министерство иностранных дел Украины создало онлайн-карту, которая позволяет отслеживать условия пересечения границ. В течение года ею воспользовалось уже 10 млн раз.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте также: оформить COVID-документы для пересечения границы: украинцам дали подробное объяснение

"Онлайн-карту мы создали в прошлом году и за это время она стала одним из самых популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий. С помощью карты пользователи могут получить самую свежую и официальную информацию", — сказано в сообщении.

Чаще всего на карте украинцы интересуются условиями въезда в Польшу и Италию. Далее в списке Испания, а на четвертом месте — Турция. Замыкает топ-5, по запросам украинцев, Греция.

Кроме того, в список стран, которые чаще всего просматривают на карте, попали:

Германия;

Чехия;

Франция;

Португалия;

Кипр.

Сейчас большинство популярных туристических направлений уже доступны украинцев. Однако, правила въезда постоянно меняются. Где для въезда достаточно предъявить документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, а куда-то попасть можно только при условии прохождения карантина. Поэтому при планировании путешествий надо обязательно ознакомиться с правилами въезда для украинцев на сайте МИД.

Перечень верифицированных Минздравом лабораторий, которые делают ПЛТ-тесты, можно найти на сайте Центра общественного здоровья Украины, по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в Украине также запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Требуют тестирование или вакцинацию: какие туристические страны усилили карантинные правила

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку