Названы самые невезучие путешественники в мире: ужасные истории и фото четырех туристов

"Самый невезучий путешественник в мире" был назван в новом конкурсе несчастий, организованном страховой компанией, которая занимается страхованием туристов.

Об этом говорится на сайте Travel Guard.

Досадная сага о прыжке с парашютом и вывозе подруги в мешке для трупов оказалась верхушкой туристического ужаса, однако в онлайн-галерее позора есть немало нежелательных почетных упоминаний.

Награды содержат денежный приз в размере $10 000 за первое место.

Печальные истории, которые можно прочесть в Интернете, охватывают землетрясения и неправильные высадки в аэропортах, а также ящериц, ворующих картофель фри.

В порядке роста — вот четверка "лучших" в 2024 году:

4. Мамма Миа!

Анна с сыном / Фото: Unluckiest Traveler

Анна никогда не забудет свою поездку на юг Италии в 2001 году. Все началось с великолепного отдыха в квартире с видом на Тирренское море. Однако все быстро испортилось во время горного похода, когда у ее сына возникла небольшая проблема в интимной зоне.

"Он знал, что должен показать мне, но 11-летние дети очень застенчивы, поэтому он немного колебался, но я видела боль на его лице. Когда он наконец позволил мне посмотреть, я была напугана и унижена! – вспомнила она. — Он был очень отечен и я запаниковала, потому что теперь мы были в стране, где я никогда не была, здесь не было никого, кого бы мы знали, и я даже не знала, где находится ближайшая больница".

Когда они наконец-то доставили мальчика в медучреждение, Анна была шокирована тем, что увидела.

"Это было так странно, потому что в больнице было два врача, с которыми я разговаривала, и один из них курил сигарету, пока я с ним разговаривала! – написала она. — Один из врачей увидел его и сделал ему инъекцию, что повлекло за собой значительную обеспокоенность, потому что они даже не спросили меня, есть ли у него аллергия, так что теперь у меня появилось еще что-то, о чем стоит беспокоиться!"

В конце концов мальчик выздоровел, и врачи решили, что это была бактериальная инфекция, вызванная собачьими экскрементами на пляже.

"Что сказать, стресс и беспокойство от того, что все это произошло, были совсем не такими, как мы планировали!", — добавила женщина.

3. Чертов самолет

Туристка повредила ноги на Карибах / Фото: Unluckiest Traveler

Муж с женой решили понаблюдать за самолетами на острове Сен-Мартен на популярном пляже Махо, расположенном недалеко от международного аэропорта имени принцессы Юлианы.

"Мы расположились на пляже, чтобы снять идеальное видео этих массивных самолетов, которые пролетали невероятно низко над нашими головами, приближаясь к взлетно-посадочной полосе, – вспомнил историю муж, Ллойд. — Когда моя жена нацелила камеру, чтобы снять самолет, пролетавший прямо над нашими головами, она споткнулась о поднятый бетонный бордюр, в результате чего получила тяжелые травмы ног".

2. За пределами здравого смысла

Дженнифер в Мексике / Фото: Unluckiest Traveler

Женщина из Висконсина, которая борется с почечной недостаточностью, хотела путешествовать как можно больше, прежде чем перейти на диализ в 2022 году. Дженнифер променяла суровую северную зиму на солнечную Мексику, где ее ждал оазис с бассейном и пляжем – по крайней мере, так она думала.

После тяжелого перелета, услышав о проблемах с кишечником у сидевшей рядом с ней женщины, пляж закрыли для туристов.

"Я приехала, чтобы насладиться пляжем, только чтобы обнаружить, что у них НЕТ ДОСТУПА К ПЛЯЖУ — он был полностью перекрыт, — написала женщина. — Я пошла позвонить на ресепшн, но там никто не ответил, поэтому я пошла в офис, где мне сказали: "Пляж закрыт всю неделю, пользуйтесь бассейном".

Тогда она решила вернуться в свою комнату и начать распаковывать вещи.

"Я нашла плесень, грязное постельное белье, сломанный сейф, грязный кондиционер, работавший на полную мощность и не выключавшийся, и абсолютно никакой проточной воды! Опять же, я пыталась позвонить на ресепшн, но никто не ответил".

К тому же мало того, что не было других свободных номеров, так еще и бассейн был закрыт на техническое обслуживание.

Женщина пыталась как можно скорее вернуться в Висконсин.

"В тот день я не смогла попасть на самолет, потому постелила полотенца и заснула в пустой ванне, потому что не хотела привезти домой клопов, — добавила она. — Я дрожала всю ночь. Я поспала 2 часа и каким-то образом все равно проснулась с красными шишками по всему телу, которые чесались".

Но это был еще не конец.

"После приземления я прождала три часа багаж, но он так и не появился. Я пошла на стойку авиакомпании, чтобы узнать, что мой багаж был потерян! Плача, я поехала домой в метель", — добавила женщина, которая позже обратилась в скорую помощь, где ей поставили диагноз Covid.

Находясь у врача, она заметила, что ее кошелек и солнцезащитные очки были украдены на курорте.

Когда она собиралась аннулировать свою кредитную карту, она заметила, что курорт снял с нее деньги за неделю, а не за один день, как ей обещали после жалобы. Кроме того, с нее была взыскана возмутительная сумма в 659 долларов за телефонные звонки, которых, как утверждала женщина, она никогда не совершала.

"Они отказались возвращать мне деньги и предложили мне бесплатное улучшение спа-услуг, если я вернусь. ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА?!"

1. Аварийная посадка

Приключения Джули и Сэм заняли первое место / Фото: Unluckiest Traveler

Одна женщина по имени Джули рассказала историю, которая выиграла главный приз в размере 10 000 долларов. Во время поездки в ноябре в 2021 году в Феникс для прыжков с парашютом Джули, ее подруга Сэм и другие накануне вечером пошли в ночной клуб в Скоттсдейле.

После нескольких напитков Сэм стало плохо, и она попросила друзей уйти. После того, как она спотыкалась и в конце концов была положена в тележку для покупок, чтобы ее было легче везти, они наконец-то привезли ее обратно в свой Airbnb.

На следующий день, опасаясь, что в ее напиток подмешали алкоголь, они позвонили 911.

"Следующее, что я увидела, это пожарная машина, скорая помощь и полицейская машина на улице, — вспоминает Джули, добавляя, что полицейский сказал, что они везут ее в местную больницу. — Потом он робко предупредил меня о том, что будет дальше... Поскольку вход в наш дом был настолько узким, носилки не поместились бы в комнате. Так что парамедики собирались вынести Сэм в мешке для трупов".

На следующий день Сэм проснулась с одной мыслью в голове.

"После того, как я ей все объяснила, она вдруг села и сказала: "Подожди, нам надо идти, нам надо прыгать с парашютом!" Я ответила: "Ни за что, ты же буквально только что была в мешке для трупов!" Несмотря на мое желание и после того, как я провела всю ночь в больнице, мы собирались прыгать с парашютом. Сам прыжок с парашютом был легкой прогулкой по сравнению с той ночью, которую мы пережили".

Напомним, туристку ударил в лицо летящий с большой скоростью беспилотник. Она нашла владельца дрона, а также показала фото последствий.

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