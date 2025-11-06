Назван самый длинный в мире тоннель, где течет кристально чистая вода: что о нем известно

Акведук Делавер — самый длинный в мире тоннель / © Shutterstock

Делаверский акведук (Delaware Aqueduct) — невероятное инженерное сооружение, простирающееся на 137 километров под Нью-Йорком и считающееся самым длинным непрерывным тоннелем в мире. Эта подземная артерия ежедневно обеспечивает от 50% до 80% питьевой воды для более 8,5 миллионов жителей города. Однако ее возраст сказывается, и система столкнулась с серьезными проблемами утечек.

Масштаб, скрытый под землей

Акведук представляет собой круглый туннель диаметром от 4,1 до 5,9 метра. Он бесшумно доставляет пресную воду из отдаленных водохранилищ (Рондаут, Кэннонсвилл, Неверсинк и Пепактон) в водохранилище Хиллвью в Йонкерсе, откуда она распределяется по городу.

Сооружение построено в период с конца 1930-х до 1940-х годов. Она настоящим инженерным чудом. Из-за своей огромной длины туннель не могли прорыть одним отрезком. Инженеры использовали инновационный подход. Они создали 31 вертикальную шахту, служившую порталами для доступа рабочих и техники. Это значительно ускорило строительство.

Строительство продолжалось даже во время Второй мировой войны, и тоннель проектировался с учетом возможности использования его в качестве бомбоубежища и защиты от саботажа.

Критические утечки и ремонт на миллиард долларов

Несмотря на свою важность, акведук стареет, и это приводит к значительным потерям. С 1990-х годов из Делаверского акведука ежедневно вытекает более 35 миллионов галлонов воды.

Местные власти еще в 2001 году объявили о плане стоимостью 1 миллиард долларов для устранения этих утечек. Проект, который включал в себя строительство нового обводного тоннеля под рекой Гудзон (завершенный в 2019 году), столкнулся с задержками. Начало основных ремонтных работ, нуждающихся в временном закрытии части акведука, перенесли с 2022 года на 2027 год.

Исследователи отмечают, что Делаверский акведук также известен поставками невероятно чистой и прозрачной воды, которая в отличие от других крупных городов часто не требует дополнительной фильтрации. Однако когда акведук таки закроют на ремонт, качество водопроводной воды в Нью-Йорке может временно измениться.

