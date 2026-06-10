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Немалое количество украинцев ежегодно путешествует в Турцию. Ведь в этой стране можно отдохнуть с комфортом на любую сумму. Также украинцам нравится местный колорит и отношение к иностранцам в стране. Что нужно знать перед путешествием в Турцию в 2026 году? Рассказываем об актуальных правилах.

Путешествие в Турцию 2026: главные правила безопасности

На официальном веб-портале правительства Великобритании собрали рекомендации для тех, кто хочет посетить Турцию в 2026 году. Там сообщают, что туристам нужно помнить о высоком риске террористических атак, особенно на юго-востоке Турции — в Анкаре и Стамбуле.

Особый риск для туристов сохраняется в зданиях аэропортов, местах поклонения, во время больших религиозных праздников.

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«В Стамбуле и других городах Турции сейчас регулярно проходят демонстрации и протесты. Избегайте всех демонстраций и покидайте район, если они начнутся», — добавляют в ведомстве.

В крупных туристических районах Стамбула распространены уличные ограбления и карманные кражи. Будьте внимательны к своим личным вещам. Также туристам советуют приезжать в Турцию с наличными деньгами, и ни в коем случае не менять деньги с рук.

«Будьте осторожны с незнакомцами, которые подходят к вам, чтобы обменять деньги или отвести вас в ресторан или ночной клуб. Если незнакомцы предлагают вам еду и напитки, лучше не брать ее».

Используйте только известные приложения такси и не садитесь к неофициальным уличным таксистам.

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Документы и запреты

В Турции вас могут остановить, чтобы проверить документы. Всегда носите их с собой.

Если вы собираетесь посетить религиозную святыню, надевайте закрытую одежду. Особенно это касается женщин.

В общественном транспорте, а также на всех закрытых рабочих местах и общественных местах запрещено курить.

Следует помнить, что высказываться негативно о турецкой нации или национальных символах — незаконно. Вас могут арестовать.

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Лимиты на ввоз наличных, сигарет и подарков в Турцию

В Министерстве торговли Турции поделились перечнем лимитов, которые должны знать туристы. Освобождение от таможенной пошлины распространяется на личные/семейные некоммерческие вещи и подарки общей стоимостью до 430 евро на одного пассажира.

Однако для пассажиров в возрасте до 15 лет этот лимит снижен до 150 евро.

Если стоимость багажа некоммерческого назначения превышает 430 евро, на сумму превышения начисляется единый фиксированный налог, который зависит от страны происхождения товара:

30% — если ввозится непосредственно из стран-членов ЕС.

60% — если ввозится из других стран.

Если стоимость багажа превышает сумму в 1500 евро, вам придется платить полные пошлины на товары. Определение стоимости товаров производится на основе чеков, счетов-фактур или документов об оплате. Если документов нет или цена занижена, стоимость определяет таможня.

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Пассажиры младше 18 лет не имеют права на беспошлинный ввоз табака и алкоголя.

Продукты животного происхождения ввозить на территорию Турции запрещено. Продукты растительного происхождения можно ввозить без налогов весом до 3 кг.

Религиозное специальное питание для туристов разрешено без контроля Минсельхоза при наличии подтверждения от туристической организации.

Перевозка лекарств доступна в разумных количествах. При необходимости нужно предоставить рецепты на лекарства.

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Что можно завозить в Турцию: список

В Турцию можно везти такой список товаров:

Сигареты — до 600 штук.

Сигариллы — до 100 штук.

Сигары — до 50 штук.

Измельченный табак — до 250 г.

Алкоголь и спиртные напитки с крепостью свыше 22% — 1 л.

Алкоголь и спиртные напитки крепостью не более 22% — 2 л.

Духи — 5 флаконов объемом максимум 120 мл.

Чай — 1 кг.

Растворимый кофе — 1 кг.

Кофе в зернах — 1 кг.

Шоколад — 1 кг.

Сладости — 1 кг.

Среди техники установлены следующие лимиты:

Камеры и носители: 1 видеокамера (+ до 10 пустых кассет), 1 фотоаппарат (+ карта памяти или 5 пленок). До 10 единиц дисков/кассет/пластинок всего.

1 GPS-навигатор.

1 устройство для записи/воспроизведения голоса и изображения.

1 игровая консоль.

1 радиоприемник/магнитофон.

Как декларировать деньги и имущество перед въездом в Турцию

В МИД Турции рассказали, как задекларировать свое имущество и денежные средства перед въездом в Турцию. Пассажиры, которым не нужно ничего декларировать, должны выбирать зеленый коридор в пункте пропуска. Вход в эту зону приравнивается к заявлению, что в багаже нет запрещенных, ограниченных или коммерческих товаров, а объем вещей не превышает лимиты.

В красный коридор должны заходить те, у кого есть товары для налогообложения и декларирования. На любой полосе пассажира могут быть остановлены для проверки. Выявление незадекларированных, запрещенных товаров или превышение норм влечет штрафы или тюремное заключение.

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В красном коридоре нужно взять таможенную декларацию и заполнить все пункты — количество наличных денег, если оно превышает 5 тысяч долларов, ценные вещи и дорогие украшения, сумки, а также подарки, выходящие за лимиты в 430 евро.

Украинка рассказала о минусах жизни в Стамбуле

Напомним, что украинка Виктория, проживающая в Стамбуле, поделилась в TikTok собственным опытом и рассказала, что реальная жизнь в городе существенно отличается от туристической поездки.

По ее словам, иностранцам стоит быть готовыми к религиозности некоторых районов, где можно столкнуться с пристальными взглядами мужчин и осуждением со стороны покрытых женщин. Из-за такого дискомфорта некоторым экспатам даже приходится менять свой стиль одежды.

Среди других бытовых проблем Виктория выделила огромные пробки, из-за которых дорога в одну сторону может длиться до двух часов, поэтому при выборе жилья крайне важно учитывать близость общественного транспорта. Кроме того, в Турции распространена практика завышения цен для иностранцев — это касается как обычных покупок, так и стоимости аренды квартир.

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Несмотря на все перечисленные минусы и специфические нюансы, девушка подчеркнула, что жизнь в стране имеет для нее много преимуществ. В частности, украинка искренне отметила общую атмосферу Турции и радушие местных жителей.

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