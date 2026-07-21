"Не ешьте этого": каких блюд на шведском столе в отеле следует избегать

Что не нужно есть на шведском столе / © Unsplash

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Тысячи украинцев летом уехали на отдых. Там, в большинстве случаев, их будет ждать «шведский стол» с разнообразием блюд, нарезок, фруктов и десертов. Однако есть блюда, которые на шведском столе лучше не брать. Подробно рассказываем обо всех рисках.

Об этом пишет Rynek Zdrowia.

Что лучше не есть на «шведском столе» в отелях

Шведский стол в отеле для многих является важной частью отдыха, но далеко не все предлагаемые блюда полезны для здоровья. Клинический диетолог Роксана Шрода предостерегает путешественников от опрометчивого выбора продуктов во время утреннего приема пищи.

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Специалист выделяет несколько позиций из гостиничного меню, которые могут негативно повлиять на самочувствие и повлечь быстрый упадок сил:

Соки и напитки из диспенсеров : обычно они сильно разбавлены водой и содержат чрезмерное количество сахара или глюкозно-фруктозного сиропа.

Сосиски и минисосиски : отличаются низким содержанием белка при высоком уровне соли и фосфатов.

Яичница из мармита (подогревателя) : часто готовится из яичного порошка, а не из свежих яиц.

Сладкие хлопья и мюсли : имеют высокий гликемический индекс и содержат красители, из-за чего чувство голода возвращается очень быстро.

Сладкая выпечка: провоцирует резкое колебание уровня сахара в крови, что приводит к быстрой усталости.

Несмотря на наличие вредных продуктов, собрать сбалансированный завтрак в отеле вполне реально.

«В каждом гостиничном ресторане мы найдем также здоровые варианты, которые станут отличным выбором для завтрака», — добавляет диетолог.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение позициям, богатым белком и клетчаткой: хлеб на закваске, цельнозерновой хлеб, вареные яйца или яичница, сыры и местные мясные деликатесы, свежие овощи и фрукты.

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Параллельно с темами питания аналитики фиксируют трансформацию трендов отдыха. Согласно данным исследования Barometr Providenta, популярность форматов All Inclusive постепенно снижается в пользу самостоятельных путешествий.

Люди чаще выбирают отдых, который организуют сами, и предпочитают не сидеть в отелях у бассейна, а исследовать интересные места нового города или страны.

Где отдохнуть летом без толп туристов

Напомним, National Geographic поделился подборкой 8 недооцененных европейских городов, которые являются великолепной альтернативой популярным и дорогим курортам с толпами туристов.

Для летнего отдыха предлагают французскую Тулузу с готическими галереями, музыкальной культурой и отдыхом на реке Гаронни; грузинский Тбилиси с насыщенной ночной жизнью, современным искусством и уютными двориками; а также ирландский Корк, расцветающий как гастрономический центр с новыми культурными просторами.

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Среди других интересных направлений — испанский Бильбао, известный музеем Гуггенгайма, традиционными закусками пинчос и баскской архитектурой; португальская Понта-Делгада на Азорах с термальными бассейнами и возможностью увидеть китов; и бюджетный польский Гданьск, привлекающий бесплатными пляжами и доступным стритфудом.

Замыкают список итальянский Триест — мультикультурный пограничный город с уникальными литературными кафе и новыми музеями, а также словенская Любляна, которая предлагает спокойный отдых среди стильных зеленых бутик-отелей и масштабных творческих центров на набережной.

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