Не только Буковель: чем заняться в Ворохте и сколько стоит отдых

Карпаты / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Реклама

Ворохта — прекрасное место для спокойного горного отдыха, где легко отвлечься от ежедневных дел и побыть наедине с природой. Зимой этот карпатский поселок среди гор выглядит особенно сказочно: заснеженные склоны, тишина и чистый воздух создают атмосферу полной перезагрузки.

Тревел-блогер @angelbossyi побывала в зимней Ворохте и поделилась собственными впечатлениями, идеями для досуга и актуальными ценами на популярные развлечения.

Чем заняться зимой в Ворохте

1. Покататься с дедом Василием

Реклама

Одна из самых известных местных достопримечательностей — экскурсии от деда Василия. Уже более 30 лет он возит туристов конной повозкой и рассказывает истории о Ворохте. Часовая экскурсия стоит 1500 грн, а короткая прогулка — от 100 грн.

2. Набрать родниковую воду

В селении много природных источников с чистой карпатской водой — туристы часто берут ее с собой.

3. Заглянуть на местный рынок

Реклама

Здесь можно отведать домашние наливки, купить карпатский чай, сувениры, теплые носки или магниты. Цены приятные, а атмосфера очень яркая.

4. Прогулка по горам на санях с лошадьми

Часовая поездка стоит около 1200 грн. Это возможность увидеть Ворохту с высоты и встретить закат среди гор.

5. Кофе с видом

Реклама

Популярное место — купольная кофейня Aroma kava, откуда открывается вид на горы и реку Прут.

6. Исторические виадуки

В Ворохте сохранились железнодорожные мосты времен Австро-Венгрии — одна из визиток поселка.

7. Активный отдых

Реклама

Можно пользоваться канатной дорогой либо съехать с трамплина, но эти развлечения зависят от наличия электроснабжения.

8. Местная кухня

В ресторане Старая Ворохта подают традиционные украинские блюда. В одном из залов есть открытый камин, придающий уют.

9. Прогулки среди старой застройки

Реклама

Ворохта сохранила австрийские виллы начала ХХ века, хорошо передающие дух Карпат.

Что следует знать о Ворохте

По версии Ukrainian Travels, Ворохта — одна из лучших локаций для знакомства с гуцульской культурой. Поселок расположен на высоте 850 метров над уровнем моря и является стартовой точкой многих горных маршрутов.

До второй мировой войны Ворохта считалась главным горнолыжным курортом Украинских Карпат. А в 2024 году поселок вошел в список лучших туристических сел мира по версии Всемирной туристической организации ООН.