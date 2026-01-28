- Дата публикации
Не только Буковель: чем заняться в Ворохте и сколько стоит отдых
Ворохта — популярный карпатский поселок для спокойного зимнего отдыха. Рассказываем, чем заняться, какие развлечения доступны, что посмотреть туристам и сколько это стоит.
Ворохта — прекрасное место для спокойного горного отдыха, где легко отвлечься от ежедневных дел и побыть наедине с природой. Зимой этот карпатский поселок среди гор выглядит особенно сказочно: заснеженные склоны, тишина и чистый воздух создают атмосферу полной перезагрузки.
Тревел-блогер @angelbossyi побывала в зимней Ворохте и поделилась собственными впечатлениями, идеями для досуга и актуальными ценами на популярные развлечения.
Чем заняться зимой в Ворохте
1. Покататься с дедом Василием
Одна из самых известных местных достопримечательностей — экскурсии от деда Василия. Уже более 30 лет он возит туристов конной повозкой и рассказывает истории о Ворохте. Часовая экскурсия стоит 1500 грн, а короткая прогулка — от 100 грн.
2. Набрать родниковую воду
В селении много природных источников с чистой карпатской водой — туристы часто берут ее с собой.
3. Заглянуть на местный рынок
Здесь можно отведать домашние наливки, купить карпатский чай, сувениры, теплые носки или магниты. Цены приятные, а атмосфера очень яркая.
4. Прогулка по горам на санях с лошадьми
Часовая поездка стоит около 1200 грн. Это возможность увидеть Ворохту с высоты и встретить закат среди гор.
5. Кофе с видом
Популярное место — купольная кофейня Aroma kava, откуда открывается вид на горы и реку Прут.
6. Исторические виадуки
В Ворохте сохранились железнодорожные мосты времен Австро-Венгрии — одна из визиток поселка.
7. Активный отдых
Можно пользоваться канатной дорогой либо съехать с трамплина, но эти развлечения зависят от наличия электроснабжения.
8. Местная кухня
В ресторане Старая Ворохта подают традиционные украинские блюда. В одном из залов есть открытый камин, придающий уют.
9. Прогулки среди старой застройки
Ворохта сохранила австрийские виллы начала ХХ века, хорошо передающие дух Карпат.
Что следует знать о Ворохте
По версии Ukrainian Travels, Ворохта — одна из лучших локаций для знакомства с гуцульской культурой. Поселок расположен на высоте 850 метров над уровнем моря и является стартовой точкой многих горных маршрутов.
До второй мировой войны Ворохта считалась главным горнолыжным курортом Украинских Карпат. А в 2024 году поселок вошел в список лучших туристических сел мира по версии Всемирной туристической организации ООН.