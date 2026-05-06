Недооцененные города Европы: лучшие идеи для летнего отпуска

Если вы планируете отдых в Европе, не стоит отдавать предпочтение популярным и дорогим курортам с толпами туристов. Гораздо лучше выбрать недооцененные европейские города и курорты, о которых мало кто говорит. Ведь именно в таких условиях можно ощутить отдых и сам город.

National Geographic поделились подборкой 8 недооцененных европейских городов.

8 недооцененных европейских городов, достойных путешествия этим летом

Чтобы спрятаться от толп туристов и ощутить настоящую атмосферу Франции, выберите для следующего путешествия Тулузу. Летом этот город расцветает, и воздух наполняется невероятным благоуханиями. После шестилетней реставрации наконец-то открылся Музей Августинов со своими готическими галереями.

Тулуза, известная как La Ville Rose, особенная очаровательная в летний период. Это творческий город музыки ЮНЕСКО, где теплые вечера собирают толпы на берегах реки Гаронны.

В июне открывается монастырский комплекс, где экспонируется искусство эпохи Возрождения. В середине июня берега Гаронны оживают благодаря музыкальным выступлениям и культурным мероприятиям.

Город предлагает уютную атмосферу с внутренними двориками и разнообразные гастрономические маршруты, в частности, дегустации французских сыров.

Если хочется чего-нибудь необычного, выберите Тбилиси. Столица Грузии отлично подходит тем, кто не любит жару. Город объединяет индустриальную эстетику, современное искусство и глубокие гастрономические традиции.

Здесь можно найти множество культурных центров и коворкингов. Местные всегда не прочь пообщаться и чем-нибудь вас угостить. Тбилиси известен своей клубной культурой, конкурирующей по уровню энергетики с берлинской. Некоторые заведения расположены в необычных локациях, например в бывших заброшенных бассейнах.

Для любителей культуры открыты новые галереи современного искусства и обновленный Музей изобразительных искусств имени Шалвы Амиранашвили, который недавно расширил свою экспозицию.

Лучший способ прочувствовать вкус города — это ужины в уютных внутренних двориках.

Еще один отличный вариант для отдыха летом 2026 года — город Корк в Ирландии. В этом году город переживает настоящий расцвет, подтверждая свой статус главного гастрономического центра страны и центра ирландского гостеприимства.

В Корке появляются новые центры, где можно купить продукты местных ремесленников, в летних садах культурных пространств проводятся кулинарные мастер-классы, в частности, по приготовлению экологически чистых вегетарианских блюд.

Исторические здания получают новую жизнь — они открываются как пространства для живых концертов. Между рыночным городом Мидлтон и прибрежным курортом Югал пролегла новая 24-километровая «зеленая дорожка».

Бильбао — отличный выбор для тех, кому интересна архитектура. Город прошел путь трансформации от промышленного порта к современному космополитическому мегаполису. Визитной карточкой города является музей Гуггенхайма, чья извилистая скульптурная форма стала символом обновления города.

В июне после продолжительной реконструкции открывается Музей изобразительных искусств. Из гастрономического опыта стоит узнать, что такое пинчос (традиционные баскские закуски).

На городских рынках часто звучит живая музыка, создающая прекрасную атмосферу для вечернего отдыха с бокалом местного белого вина тксаколи.

Еще один вариант, где можно небанально отдохнуть летом, — Понта-Делгада. Португальская провинция расположена на острове Сан-Мигел (самом большом в архипелаге Азорских островов), является идеальным местом для тех, кто хочет уйти от толпы и почувствовать силу стихий.

Улицы города вымощены уникальным черным вулканическим камнем, который создает неповторимый местный колорит. С апреля по август длится сезон экскурсий, во время которых можно увидеть китов в их природной среде.

А вне города стоит посетить термальные бассейны поселка Фурнаш и прогуляться вокруг живописных кратерных озер Сете-Сидадеш.

Для тех, кто не хочет путешествовать далеко, подойдет Гданьск. Доступность цен — одно из главных преимуществ этого польского портового города, что делает его привлекательным для путешественников, которые ценят качественный отдых без лишних трат.

В городе популярны молочные бары, где можно отведать настоящие польские вкусности по умеренным ценам. Обязательно попробуйте местную запеканку — вариант открытого горячего бутерброда, который является настоящим символом польского стрит-фуда.

Город имеет выход к морю с просторными песчаными пляжами, доступ к которым бесплатный для всех желающих.

Триест — выбор для тех, кто любит наслаждаться мультикультурностью. Триест — это уникальный город, где переплетаются итальянские, славянские и австрийские традиции. Его расположение на границе со Словенией и Хорватией сформировало особый характер зодчества и быта.

Город славится своей легендарной кофейной культурой. Здесь сохранились исторические литературные кафе, которые в свое время посещали известные мировые писатели, в частности Джеймс Джойс.

Недавно в городе открылись уникальные заведения: первый в Италии музей моды и Литературный музей, который раскрывает богатое творческое наследие региона.

Местная кухня является настоящим отображением приграничья. В городе популярны большие гастрономические просторы, объединяющие под одной крышей рестораны, крафтовые мастерские по производству пасты и деликатесные лавки.

Любляна — стильная и зеленая столица Словении. Она подойдет тем, кто хочет комфорта и спокойного сна. Словенская столица может предложить сочетание футуристической архитектуры и уютных природных уголков.

Новые бутик-отели поражают смелыми геометрическими формами и террасами на крышах, с которых открывается панорамный вид на замок. Особенностью города являются отели в «растительном» стиле со скрытыми садами и обилием зелени, что гармонирует с цветущими улицами столицы.

На набережной Любляны находятся масштабные творческие центры. Это огромные просторы для креатива, в которых объединили рынки, гастрономы, кафе и мастерские.

Какая страна набирает популярность среди туристов

Напомним, Венгрия все активнее превращается в одну из самых заметных туристических альтернатив в Европе. Страна привлекает не только Будапештом, но и озерами, замками, средневековыми городками и относительно доступными ценами.

По данным Travel off Path, в прошлом году страна приняла рекордные 20 миллионов путешественников, а в 2026 году ожидается дальнейший рост популярности.

Кроме безопасной и архитектурно богатой столицы, туристам советуют посетить аутентичную деревню Холлоке, винный регион Эгер, панорамный Вышеград и городок Тихань на озере Балатон.

Несмотря на репутацию бюджетного направления, Венгрия, особенно Будапешт, постепенно дорожает: цены на жилье в пиковый сезон достигают 130–200 долларов, а вход в известные купальни стоит около 40 долларов.

