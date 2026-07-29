- Дата публикации
-
- Категория
- Туризм
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 6 мин
Недорогие города Европы, которые очаровывают своей красотой: куда поехать, чтобы провести бюджетный и незабываемый отпуск
Пять неожиданных городов предлагают разные варианты отдыха, но реальный бюджет в любом случае зависит от дат и планирования.
Если хочется увидеть Европу не только через призму самых популярных столиц, таких как Париж или Рим, и при этом сэкономить, стоит обратить внимание на небольшие города со своим собственным колоритом. В Торуни — это готический Старый город, в Тимишоаре — барочные площади, в Яйце — водопад Плива, в Кавале — море, а в Оренсе — термальные источники и галисийская история.
Пять городов из подборки Travel Off Path предлагают различные варианты: городские выходные среди средневековой архитектуры, прогулки по барочным площадям, водопад в городе, отдых у моря или термальные источники в Галисии.
Торунь, Польша: готика, Коперник и пряники
Торунь подойдет для короткого культурного путешествия. Его средневековый Старый город был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году; этот статус касается не одного здания, а целого исторического ансамбля с улицами, крепостными стенами, башнями и каменными домами.
В городе можно прогуляться по мощеным улицам, увидеть руины Тевтонского замка и посетить дом, связанный с Николаем Коперником. Еще одна местная особенность — pierniki, пряники, рецепт которых в Торуни документируется с XIV века.
Ориентировочные цены в Торуни:
|
Категория
|
Цена
|
Кровать в хостеле
|
12–25 долларов за ночь
|
Отдельная комната в хостеле
|
35–60 долларов за ночь
|
3-звездочный отель
|
50–90 долларов за ночь
|
4-звездочный отель
|
90–150 долларов за ночь
|
Бутик-отель или проживание премиум-класса
|
$120–220 за ночь
|
Стандартное блюдо в заведении
|
$10–18 на человека
|
Ужин из трёх блюд на двоих с напитками
|
$55–90
|
Стритфуд или еда на вынос
|
$5–10
|
Кофе с выпечкой
|
$3–6
|
Пиво
|
$3–5
|
Коктейль
|
$8–14
|
Такси по городу
|
5–12
|
Музей или достопримечательность
|
$3–10
Этот вариант больше всего подходит тем, кто хочет совместить посещение компактного исторического центра, музеев и дегустацию местной кухни, не планируя при этом пляжный отдых.
Тимишоара, Румыния: барочные площади и кафе
В Тимишоаре стоит начать прогулку с Пьяцца-Унирий — площади с барочными фасадами, католическим собором, сербским православным храмом и дворцом, в котором располагается художественный музей. Неподалеку расположена Пьяца-Либертации с кафе и террасами, а над городом возвышается православный кафедральный собор.
Если хотите сделать необычную остановку, можно заглянуть в «Музей коммунистического потребителя» — небольшую экспозицию, посвящённую быту румынской коммунистической эпохи. Пьяца-Унирий открыта для посещения бесплатно, хотя за вход в художественный музей взимается отдельная плата.
Ориентировочные цены в Тимишоаре:
|
Категория
|
Цена
|
Кровать в хостеле
|
5–15 долларов за ночь
|
Отдельная комната в хостеле
|
25–40 долларов за ночь
|
3-звездочный отель
|
45–80 долларов за ночь
|
4-звездочный отель
|
80–140 долларов за ночь
|
Бутик-отель или проживание премиум-класса
|
$120–200 за ночь
|
Типичное блюдо в заведении
|
$8–15 на человека
|
Ужин из трёх блюд на двоих с напитками
|
$45–80
|
Стритфуд или еда на вынос
|
$4–10
|
Кофе с выпечкой
|
$3–6
|
Пиво
|
$2,50–5
|
Такси по городу
|
3–8
|
Музей или достопримечательность
|
$3–10
Тимишоара может оказаться удобным городом для путешественников, которые ценят архитектуру, прогулки по площадям и невысокие ежедневные расходы на питание и транспорт.
Яйце, Босния и Герцеговина: водопад в центре города
Яйце — небольшой город, который логично включить в программу короткой остановки или маршрута по Боснии и Герцеговине. Город известен водопадом Плива, прогулками вдоль одноимённой реки и крепостью, возвышающейся над историческим центром.
Здесь можно совместить прогулку по старым улицам с маршрутом вдоль воды. В то же время компактный размер Яйца означает, что для него не обязательно планировать длительный отпуск: город скорее подойдет для нескольких дней в рамках более обширного путешествия.
Ориентировочные цены в Яйце:
|
Категория
|
Цена
|
Кровать в хостеле
|
10–15 долларов за ночь
|
Отдельная комната в хостеле
|
25–45 долларов за ночь
|
3-звездочный отель
|
45–80 долларов за ночь
|
4-звездочный отель
|
90–120 долларов за ночь
|
Бутик-отель или проживание премиум-класса
|
$100–160 за ночь
|
Стандартное блюдо в заведении
|
$6–12 на человека
|
Ужин из трёх блюд на двоих с напитками
|
$40–70
|
Уличная еда или еда на вынос
|
$3–8
|
Кофе с выпечкой
|
$2–4
|
Пиво
|
$2–4
|
Коктейль
|
$6–10
|
Такси по городу
|
3–7
|
Музей или достопримечательность
|
$2–6
Лучше всего рассматривать Яйце как природно-историческую остановку: главная ценность маршрута здесь — сочетание водопада, реки и крепости, а не большой выбор городских развлечений.
Кавала, Греция: отдых на море с крепостью
Кавала — приморский вариант для тех, кто хочет дополнить культурную программу морскими впечатлениями. В Старом городе Панагия есть узкие улочки, крепость и виды на побережье, а визитной карточкой города стал акведук Камарес. По данным туристического портала Кавалы, сооружение длиной 270 метров и максимальной высотой 25 метров было построено в современном виде в начале XVI века.
На набережной работают заведения с блюдами местной кухни, а город может стать отправной точкой для поездок по побережью. В то же время в высокий сезон приморское расположение может привести к увеличению расходов, поэтому приведенные диапазоны не следует воспринимать как гарантированно низкие цены.
Ориентировочные цены в Кавале:
|
Категория
|
Цена
|
Кровать в хостеле
|
20–35 долларов за ночь
|
Отдельная комната в хостеле
|
45–80 долларов за ночь
|
3-звездочный отель
|
70–120 долларов за ночь
|
4-звездочный отель
|
120–220 долларов за ночь
|
Бутик-отель или проживание премиум-класса
|
150–300 долларов за ночь
|
Стандартное блюдо в заведении
|
$12–20 на человека
|
Ужин из трёх блюд на двоих с напитками
|
$70–120
|
Стритфуд или еда на вынос
|
$5–10
|
Кофе с выпечкой
|
$4–7
|
Пиво
|
$4–7
|
Коктейль
|
$10–15
|
Такси по городу
|
6–15
|
Музей или достопримечательность
|
$4–12
Кавала подойдет тем, кто не хочет выбирать между пляжем и городской историей, но должен рассчитывать на более высокие расходы на проживание и питание, особенно в сезон.
Оренсе, Испания: термальные источники и культурное наследие Галисии
Оренсе расположен в Галисии на берегах реки Миньо. Официальный туристический портал Испании называет среди его основных достопримечательностей римский мост, Старый город, кафедральный собор Сан-Мартиньо и источники Ас-Бургас.
Ас-Бургас — это исторические горячие источники в центре города, а не бассейн у самих фонтанов. Рядом с источниками обустроены термальные зоны, но условия доступа и режим работы конкретных комплексов могут меняться, поэтому их следует проверять перед поездкой. В местной кухне стоит обратить внимание на галисийские блюда, в частности на осьминога.
Ориентировочные цены в Оренсе:
|
Категория
|
Цена
|
Кровать в хостеле
|
20–35 долларов за ночь
|
Отдельная комната в хостеле
|
40–70 долларов за ночь
|
3-звездочный отель
|
60–100 долларов за ночь
|
4-звездочный отель
|
$100–160 за ночь
|
Бутик-отель или проживание премиум-класса
|
120–220 долларов за ночь
|
Стандартное блюдо в заведении
|
$12–20 на человека
|
Ужин из трёх блюд на двоих с напитками
|
$70–120
|
Стритфуд или еда на вынос
|
$5–10
|
Кофе с выпечкой
|
$3–6
|
Пиво
|
$3–5
|
Коктейль
|
$8–14
|
Такси по городу
|
6–12
|
Музей или достопримечательность
|
$3–10
Оренсе стоит рассматривать как место для спокойного городского путешествия с акцентом на термальные источники и гастрономию, а не как типичное пляжное направление.
Эти пять городов — не единственный вариант для тех, кто хочет увидеть Европу за пределами самых очевидных туристических маршрутов. Вп редыдущей подборке TSN.ua тихих и относительно недорогих направлений входят Бардиев в Словакии, Вик в Испании, Темпио-Паузания на Сардинии, Сибиу в Румынии и Казимеж-Дольны в Польше — они предлагают еще несколько вариантов для короткого отпуска. Впрочем, напомним, что цены всегда стоит проверять на конкретные даты, ведь бюджет поездки зависит не только от города, но и от перелёта, жилья и сезона.