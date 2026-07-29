город Оренсе, Испания / © Getty Images

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Если хочется увидеть Европу не только через призму самых популярных столиц, таких как Париж или Рим, и при этом сэкономить, стоит обратить внимание на небольшие города со своим собственным колоритом. В Торуни — это готический Старый город, в Тимишоаре — барочные площади, в Яйце — водопад Плива, в Кавале — море, а в Оренсе — термальные источники и галисийская история.

Пять городов из подборки Travel Off Path предлагают различные варианты: городские выходные среди средневековой архитектуры, прогулки по барочным площадям, водопад в городе, отдых у моря или термальные источники в Галисии.

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Торунь, Польша: готика, Коперник и пряники

Город Торунь, Польша / © Getty Images

Торунь подойдет для короткого культурного путешествия. Его средневековый Старый город был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году; этот статус касается не одного здания, а целого исторического ансамбля с улицами, крепостными стенами, башнями и каменными домами.

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В городе можно прогуляться по мощеным улицам, увидеть руины Тевтонского замка и посетить дом, связанный с Николаем Коперником. Еще одна местная особенность — pierniki, пряники, рецепт которых в Торуни документируется с XIV века.

Ориентировочные цены в Торуни:

Категория Цена Кровать в хостеле 12–25 долларов за ночь Отдельная комната в хостеле 35–60 долларов за ночь 3-звездочный отель 50–90 долларов за ночь 4-звездочный отель 90–150 долларов за ночь Бутик-отель или проживание премиум-класса $120–220 за ночь Стандартное блюдо в заведении $10–18 на человека Ужин из трёх блюд на двоих с напитками $55–90 Стритфуд или еда на вынос $5–10 Кофе с выпечкой $3–6 Пиво $3–5 Коктейль $8–14 Такси по городу 5–12 Музей или достопримечательность $3–10

Этот вариант больше всего подходит тем, кто хочет совместить посещение компактного исторического центра, музеев и дегустацию местной кухни, не планируя при этом пляжный отдых.

Тимишоара, Румыния: барочные площади и кафе

Тимишоара, Румыния / © Getty Images

В Тимишоаре стоит начать прогулку с Пьяцца-Унирий — площади с барочными фасадами, католическим собором, сербским православным храмом и дворцом, в котором располагается художественный музей. Неподалеку расположена Пьяца-Либертации с кафе и террасами, а над городом возвышается православный кафедральный собор.

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Если хотите сделать необычную остановку, можно заглянуть в «Музей коммунистического потребителя» — небольшую экспозицию, посвящённую быту румынской коммунистической эпохи. Пьяца-Унирий открыта для посещения бесплатно, хотя за вход в художественный музей взимается отдельная плата.

Ориентировочные цены в Тимишоаре:

Категория Цена Кровать в хостеле 5–15 долларов за ночь Отдельная комната в хостеле 25–40 долларов за ночь 3-звездочный отель 45–80 долларов за ночь 4-звездочный отель 80–140 долларов за ночь Бутик-отель или проживание премиум-класса $120–200 за ночь Типичное блюдо в заведении $8–15 на человека Ужин из трёх блюд на двоих с напитками $45–80 Стритфуд или еда на вынос $4–10 Кофе с выпечкой $3–6 Пиво $2,50–5 Такси по городу 3–8 Музей или достопримечательность $3–10

Тимишоара может оказаться удобным городом для путешественников, которые ценят архитектуру, прогулки по площадям и невысокие ежедневные расходы на питание и транспорт.

Яйце, Босния и Герцеговина: водопад в центре города

Водопады, образованные рекой Плива, впадающей в реку Врбас. / © Getty Images

Яйце — небольшой город, который логично включить в программу короткой остановки или маршрута по Боснии и Герцеговине. Город известен водопадом Плива, прогулками вдоль одноимённой реки и крепостью, возвышающейся над историческим центром.

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Здесь можно совместить прогулку по старым улицам с маршрутом вдоль воды. В то же время компактный размер Яйца означает, что для него не обязательно планировать длительный отпуск: город скорее подойдет для нескольких дней в рамках более обширного путешествия.

Ориентировочные цены в Яйце:

Категория Цена Кровать в хостеле 10–15 долларов за ночь Отдельная комната в хостеле 25–45 долларов за ночь 3-звездочный отель 45–80 долларов за ночь 4-звездочный отель 90–120 долларов за ночь Бутик-отель или проживание премиум-класса $100–160 за ночь Стандартное блюдо в заведении $6–12 на человека Ужин из трёх блюд на двоих с напитками $40–70 Уличная еда или еда на вынос $3–8 Кофе с выпечкой $2–4 Пиво $2–4 Коктейль $6–10 Такси по городу 3–7 Музей или достопримечательность $2–6

Лучше всего рассматривать Яйце как природно-историческую остановку: главная ценность маршрута здесь — сочетание водопада, реки и крепости, а не большой выбор городских развлечений.

Кавала, Греция: отдых на море с крепостью

Город Кавала, Греция / © Getty Images

Кавала — приморский вариант для тех, кто хочет дополнить культурную программу морскими впечатлениями. В Старом городе Панагия есть узкие улочки, крепость и виды на побережье, а визитной карточкой города стал акведук Камарес. По данным туристического портала Кавалы, сооружение длиной 270 метров и максимальной высотой 25 метров было построено в современном виде в начале XVI века.

На набережной работают заведения с блюдами местной кухни, а город может стать отправной точкой для поездок по побережью. В то же время в высокий сезон приморское расположение может привести к увеличению расходов, поэтому приведенные диапазоны не следует воспринимать как гарантированно низкие цены.

Ориентировочные цены в Кавале:

Категория Цена Кровать в хостеле 20–35 долларов за ночь Отдельная комната в хостеле 45–80 долларов за ночь 3-звездочный отель 70–120 долларов за ночь 4-звездочный отель 120–220 долларов за ночь Бутик-отель или проживание премиум-класса 150–300 долларов за ночь Стандартное блюдо в заведении $12–20 на человека Ужин из трёх блюд на двоих с напитками $70–120 Стритфуд или еда на вынос $5–10 Кофе с выпечкой $4–7 Пиво $4–7 Коктейль $10–15 Такси по городу 6–15 Музей или достопримечательность $4–12

Кавала подойдет тем, кто не хочет выбирать между пляжем и городской историей, но должен рассчитывать на более высокие расходы на проживание и питание, особенно в сезон.

Оренсе, Испания: термальные источники и культурное наследие Галисии

Город Оренсе, Испания / © Getty Images

Оренсе расположен в Галисии на берегах реки Миньо. Официальный туристический портал Испании называет среди его основных достопримечательностей римский мост, Старый город, кафедральный собор Сан-Мартиньо и источники Ас-Бургас.

Ас-Бургас — это исторические горячие источники в центре города, а не бассейн у самих фонтанов. Рядом с источниками обустроены термальные зоны, но условия доступа и режим работы конкретных комплексов могут меняться, поэтому их следует проверять перед поездкой. В местной кухне стоит обратить внимание на галисийские блюда, в частности на осьминога.

Ориентировочные цены в Оренсе:

Категория Цена Кровать в хостеле 20–35 долларов за ночь Отдельная комната в хостеле 40–70 долларов за ночь 3-звездочный отель 60–100 долларов за ночь 4-звездочный отель $100–160 за ночь Бутик-отель или проживание премиум-класса 120–220 долларов за ночь Стандартное блюдо в заведении $12–20 на человека Ужин из трёх блюд на двоих с напитками $70–120 Стритфуд или еда на вынос $5–10 Кофе с выпечкой $3–6 Пиво $3–5 Коктейль $8–14 Такси по городу 6–12 Музей или достопримечательность $3–10

Оренсе стоит рассматривать как место для спокойного городского путешествия с акцентом на термальные источники и гастрономию, а не как типичное пляжное направление.

Эти пять городов — не единственный вариант для тех, кто хочет увидеть Европу за пределами самых очевидных туристических маршрутов. Вп редыдущей подборке TSN.ua тихих и относительно недорогих направлений входят Бардиев в Словакии, Вик в Испании, Темпио-Паузания на Сардинии, Сибиу в Румынии и Казимеж-Дольны в Польше — они предлагают еще несколько вариантов для короткого отпуска. Впрочем, напомним, что цены всегда стоит проверять на конкретные даты, ведь бюджет поездки зависит не только от города, но и от перелёта, жилья и сезона.

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