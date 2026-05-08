"Невозможно выжить": беженка честно сравнила расходы на "минималке" в Германии и Украине

Украинские беженцы часто показывают в социальных сетях свою жизнь за границей, где сравнивают зарплаты, уровень жизни и цены. Давно известно, что в Германии достаточно высокие зарплаты и пенсии, на которые можно достойно прожить. А вот хватает ли минимальной зарплаты на базовые нужды в Германии?

Украинка сравнила уровень жизни в Украине на минимальную зарплату в 8 647 гривен и в Германии — на 1 450 евро. Что показали результаты эксперимента?

Расходы на минимальную зарплату в Украине и Германии

«В Украине на минималку невозможно выжить, а в Германии люди на минималке могут позволить себе брендовые вещи и отдых за границей», — делится Людмила.

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8 647 гривен — это около 167 евро. На такую сумму украинцы должны прожить месяц. В Германии же минимальная зарплата после уплаты налогов составляет 1 450 евро — примерно 74 712 гривен.

С минимальной зарплаты в Украине нужно заплатить за коммунальные услуги, которые «съедают» половину суммы, а иногда и больше. У некоторых — аренда жилья. Из этих 8 тысяч после всех оплат должно остаться разве что на хлеб.

«Я уже даже о лекарствах молчу, а не только о развлечениях», — объясняет Людмила.

Оплата аренды в Германии обойдется примерно в 500 евро, что является третью минимальной зарплаты. Это сумма для обычного города, не Берлина или Мюнхена, где аренда жилья гораздо дороже.

«Далее — дополнительные платежи. Это свет, интернет и минимальное страхование — не более 150 евро. Еда — 150–200 евро. Из остающихся 600 евро легко хватит и на развлечения, и на брендовую одежду, которую в Германии на скидках можно купить по смешным ценам. И на отпуск. Еще сэкономить хватит», — подсчитывает беженец.

Если же в семье за минимальную зарплату работают два человека, то денег остается еще больше. В таких случаях можно думать о собственном жилье.

«А если есть дети, на них государство будет доплачивать 250 евро на каждого», — добавляет Людмила.

Женщина подытожила, хоть категории расходов одинаковые, но минимальные зарплаты в Германии и Украине сравнивать нельзя.

Беженцы из Украины в Германии — последние новости:

Украинские беженцы в Германии имеют возможность найти доступное жилье. В частности, это можно сделать через жилищные кооперативы (Wohnungsgenossenschaft). Как рассказала украинка в своем TikTok, арендатор в такой системе становится членом кооператива, что гарантирует защиту от выселения и значительно более низкую стоимость аренды.

Поскольку эти общества неприбыльны, они редко повышают цены, а полученные средства направляют на поддержание аккуратного состояния домов.

Основным недостатком является высокий спрос и наличие очередей, особенно в больших городах. Для получения квартиры нужно лично посещать офис кооператива и регулярно напоминать о себе.

Украинские блогеры провели эксперимент, сравнив цены на идентичную корзину из десяти базовых продуктов (овощи, молочка, мясо, бакалея и алкоголь) в сети Lidl в Испании, Польше и Германии.

Как оказалось, самый маленький средний чек в Испании — он вышел на 57,15 евро. В Польше базовые продукты обошлись в 58,12 евро, а в Германии — 61,01 евро.

Несмотря на то, что общая разница в суммах выглядит минимальной, блогеры отметили, что стоимость товаров в Польше существенно выросла из-за цены на алкоголь.

