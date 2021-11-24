Новая Зеландия впервые за два года откроется для туристов: какие условия

Новая Зеландия впервые за два года откроется для туристов: какие условия

Страна вводит поэтапное снятие ограничений.

Новая Зеландия впервые за почти два года откроется для туристов, но для тех, кто имеет COVID-прививку.

Об этом с усилением на власть страны сообщает BBC.

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Впрочем, правила начнут действовать только с 30 апреля 2022 года. Ведь иностранцы будут последней группой, которой разрешат пересекать границу страны. Кстати, даже несмотря на вакинацию, туристы должны будут отправляться на недельную изоляцию, а также сделать тест на коронавирус.

На первом этапе полностью вакцинированным гражданам и жителям Новой Зеландии, которые сейчас находятся в Австралии, будет позволено вернуться с 16 января. Второй – будет касаться вакцинированных новозеландцев и резидентов, находящихся в других странах. Они получат право на въезд от 13 февраля.

Министр реагирования на COVID-19 Крис Гипкинс считает поэтапные планы повторного открытия наиболее безопасным. "Это уменьшает любое потенциальное влияние на уязвимые сообщества и систему здравоохранения Новой Зеландии", — подчеркнул он.

В настоящее время в страну могут въезжать только граждане и постоянные жителям Новой Зеландии. Впрочем, даже должны находиться в течение семи дней в государственных карантинных отелях. Там ограничено количество мест, а потому это не позволяет вернуться богатым гражданам.

Следует отметить, что с начала COVID-пандемии в Новой Зеландии было зафиксировано более десяти тысяч случаев коронавируса и около 40 смертей.

Как сообщалось, всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе обусловлен тремя факторами — штаммом "Дельта", отказом от вакцинации и ослаблением карантинных ограничений. Согласно прогнозам ВОЗ, уже к марту 2022 года количество погибших от коронавируса в Европе превысит 2,2 миллиона человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.