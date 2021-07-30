Новый взгляд на отдых в Египте летом в гостиницах SUNRISE Resorts & Cruises

Долгое время считалось, что Египет не является летним направлением для отдыха. Предпочтение отдавалось более мягким по климату странам. Но несколько факторов существенно повлияли на пересмотр таких взглядов украинских туристов.

Во-первых, в прошлом году, после длительного локдауна Египет был второй страной, которые открылись для путешествий из Украины. И уже тогда многие выбрали эту страну для отдыха.

Во-вторых, глобальное потепление в этом году влияет на довольно жаркое лето и в наших родных городах. И порой температура в Киеве лишь на несколько градусов ниже, чем на курортах Хургады или Шарм-эль-Шейха. Но переносить ее на свежем и сухом воздухе Красного моря намного легче.

А если принять во внимание факт, что из европейских стран еще не восстановился поток туристов, определенные египетские отели должны были быстро переориентироваться на рынке.

Быстро перестроились под новые условия гостиницы SUNRISE Resorts & Cruises. Эта сеть владеет 20 отелями в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Александрии. Некоторые отели уже были отлично известны украинцам, а некоторые в большей степени принимали именно европейских туристов.

Но, вероятно, мало кто знает, что все эти двадцать отелей расположены в разных живописных уголках Красного моря и покрывают своими концепциями отдых на любой вкус и предпочтения.

Romance Resort

Для начала надо отметить, что SUNRISE Resorts & Cruises создали две фирменные концепции гостеприимства: Select и Grand Select. Принадлежность к любой из них можно увидеть непосредственно в названии отеля. Самое главное в них — это, прежде всего, качественное обслуживание, где совершенство является единственным приемлемым стандартом. Однако Grand Select имеет дополнительные привилегии для своих гостей, среди которых: круглосуточное обслуживание "Все включено", широкий выбор А ля карт ресторанов, услуги "Доброе утро" и "Подготовка комнаты ко сну". А гости, бронирующие категории "люкс", получают еще больше преимуществ от Royal Club и могут воспользоваться бесплатным трансфером аэропорт-отель-аэропорт и услугами консьержа круглосуточно, имеют приоритет при бронировании фирменных ресторанов, вдобавок для еще более приятного отдыха имеют выбор из "меню подушек".

Arabian Beach Resort — Executive Suite

Отели Grand Select можно найти как в Шарм-эль-Шейхе:

SUNRISE Montemare Resort,

SUNRISE Arabian Beach Resort,

SUNRISE Diamond Beach Resort,

так и в Хургаде:

SUNRISE Crystal Bay Resort,

SUNRISE Romance Resort.

Meraki Resort Lobby

Планируя отпуск, можно выбирать едете вы на семейный отдых или хотите уединения только для взрослых.

Например, до 16+ принадлежат отели:

Meraki — первый в своем роде клубный бохо-отель и

отель Romance Resort — непревзойденное место для влюбленных на побережье Хургады.

А вот для более активного и семейного отдыха больше подойдут:

Diamond Beach Resort - полностью обновленный прошлой осенью отель с совершенно новыми комнатами, каскадом бассейнов (включая любимым туристами так называемым infinity-бассейном)

- полностью обновленный прошлой осенью отель с совершенно новыми комнатами, каскадом бассейнов (включая любимым туристами так называемым infinity-бассейном) Royal Makadi Resort и Garden Beach Resort с их впечатляющими аквапарками, великолепной анимацией и для контраста зелеными уютными местами.

Aqua Joy Park

Кстати, гостиницы Arabian Beach Resort, Sentido Mamlouk Palace Resort и FUN & SUN FAMILY Sunrise Aqua — эксклюзивные отели туроператора TUI Ukraine. Впрочем, в него можно приобрести туры в любую гостиницу сети SUNRISE Resorts & Cruises.

И если вы еще никогда не отдыхали в одном из них, стоит выбрать что-то именно по своему вкусу и убедиться, что здесь заботятся о своих гостях не на словах. А когда лететь в солнечный Египет? Когда ваша душа пожелает, без всякого ожидания сезона.

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