Один из международных аэропортов Украины закрывается на ремонт: какой и когда

Один из международных аэропортов Украины закрывается на ремонт: какой и когда

Аэропорт "Херсон" закроют на несколько месяцев.

Международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября 2021 года прекратит свою работу до начала 2022 года. Это связано с ремонтом.

Об этом сообщается на сайте avianews.com.

Планируется, что во время ремонтных работ обновят взлетно-посадочную полосу. В рамках подготовительного этапа, который продлится с 1 по 19 сентября, доступная для взлетов и посадок длина полосы уменьшится на 300 метров. Между тем, принимать дополнительные рейсы выразили готовность в аэропорту Николаев, который расположен в 80 км от Херсона.

Объясняется, что реконструкция полосы в две очереди нужна, чтобы принимать тяжелые дальнемагистральные самолеты Boeing 767-300 не менее двух раз в день. Для проведения работ подрядчику дается три месяца с момента заключения договора. После завершения этих работ аэродром снова сможет принимать самолеты.

Второй пусковой комплекс второй очереди предусматривает удлинение полосы на 100 метров до 2600 метров, расширение боковых полос безопасности на полосе, должен увеличить ее ширину до 60 метров. На эти работы отводится срок до конца 2022 года.

Сейчас Херсон обслуживает чартерные рейсы на курорты и регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбилиси.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" имени Сикорского ( "Жуляны") закроют на 8-9 месяцев в 2023 году. Такие действия необходимы для ремонтных работ по продлению и усилению взлетно-посадочной полосы.

Читайте также:

Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс

международный рейс В аэропорту Одессы возникла пробка из самолетов: видео

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку