Один из популярных лоукостеров снизил цены на авиабилеты в Грецию: какие условия для вылета и стоимость

Один из популярных лоукостеров снизил цены на авиабилеты в Грецию: какие условия для вылета и стоимость

Для поездки в Грецию граждане Украины должны иметь один из тестов на коронавирус или быть вакцинированными от COVID-19.

Украинцы могут улететь лоукостером SkyUp в летний отпуск в Грецию в июле по акционной цене. Авиабилеты на рейс в обе стороны можно приобрести дешевле до 16 июля. Но для отдыха надо соблюсти ряд карантинных требований, среди которых вакцинация от коронавируса или тестирование.

Об этом говорится на сайте авиакомпании SkyUp.

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Важно помнить, что из-за пандемии коронавируса для путешествия в Грецию гражданам Украины необходимо выполнить ряд карантинных ограничений. В частности, необходима заполненная за 24 часа до вылета Форма сообщения о местонахождении пассажира (PLF); с собой нужно иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации или показать негативный ПЦР-тест, (сделанный за 72 часа до прибытия) или отрицательный экспресс-тест на антиген (сделанный за 48 часов до прибытия) или справку о перенесенном коронавирусе (от 2 до 9 месяцев) .

Следует заметить, что сертификат о вакцинации, результаты тестов и справки должны быть на выбор на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, русском языках. Эти документы должны содержать номер паспорта гражданина Украины, фамилию и имя латиницей согласно данным загранпаспорта.

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Дети до 12 лет освобождены от этих требований. Заполнение PLF-формы является обязательным для всех путешественников. Кроме того, власти Греции могут проводить выборочное тестирование туристов на коронавирус. В случае получения положительного результата туристы должны пойти на 14-дневный карантин.

Насчет акционных цен на авиабилеты, то они таковы:

Киев — Ираклион — Киев $ 189 *

Киев — Корфу — Киев $ 189 *

Киев — Родос — Киев $ 189 *

Киев — Салоники — Киев $ 189 *

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Сама же предложение доступно на путешествия в период с 13 июля по 31 июля. Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Напомним, в Таиланде вводят комендантский час и новые ограничения в "темно-красного зонах" по COVID-19, в частности в Бангкоке и соседних провинциях, из-за стремительного распространения коронавируса.

Как сообщалось, Австрия и Нидерланды возобновила безвизовых для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Въезд без карантина позволят владельцам COVID-сертификата о полном вакцинацию, если вторая доза, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.

Что такое COVID-сертификат, какую информацию в него вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

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