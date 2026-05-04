Одна из самых отдаленных стран мира открывает двери для туристов после десятилетий изоляции

Одна из самых отдаленных стран мира открывается для туристов. Речь идет о Бутане — стране, расположенной в Южной Азии, недалеко от Китая и Индии. Страна долго ограничивала возможности путешествий для туристов, но новый аэропорт и амбициозный город готовятся к гостям.

Об этом сообщает BBC.

Отдых в Бутане: страна готова принимать туристов

12 тысяч волонтеров приняли участие в расчистке участка для постройки нового аэропорта в Бутане. Среди них был и король страны — Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Король лично участвовал в расчистке джунглей в южном низменном городе Гелепху, чтобы проторить путь для нового аэропорта.

Международный аэропорт Гелепху должен открыться в 2029-м. Его начали строить в начале этого года. Он уже получил награду «Проект будущего года» на Всемирном архитектурном фестивале 2025 года.

Терминал хотят построить из бутанской древесины. Аэропорт спроектировали таким образом, чтобы там самостоятельно регулировалась влажность и был вид на горные пейзажи. Для туристов обустроят помещение для гонг-терапии, йоги и медитации. Запланированная пропускная способность — 123 рейса в день.

Все это для того, чтобы город Гелепху стал доступен путешественникам со всего мира.

Последнее в мире буддийское королевство расположено в горных складках самого высокого горного хребта на Земле. Большинство своей истории Бутан провел «в одиночестве». Веками Бутан не принимал туристов, пока в 1974 году страна не начала их приглашать.

Туристов не принимали, чтобы оберегать культурное наследие. До пандемии, чтобы поехать в Бутан, нужно было бронировать поездки через лицензированного бутанского туроператора и платить не менее $200 взноса на день.

После 2022 года туристы, желающие посетить Бутан, должны заплатить сбор на устойчивое развитие страны — $100 с каждого взрослого за ночь. Бутан хочет сохранить подход к высококлассному контролируемому туризму.

Сейчас в Бутане работает всего один аэропорт Паро. Добираться до Бутана необходимо с несколькими пересадками, к тому же это очень дорого. Билеты в одну сторону с несколькими пересадками могут стоить минимум $1200.

Паро считается одним из самых сложных аэропортов в мире, поскольку расположен в узкой, извилистой горной долине. Менее 50 пилотов в мире имеют соответствующую квалификацию.

За 2025 год Паро принял всего 88 546 посетителей.

Где отдыхают туристы в Бутане

Большинство туристов направляются в Тхимпху, долину Пунакха, долину Пхобджикха и Бумтанг. Каждое из этих мест имеет роскошные отели. Открытие нового аэропорта позволит туристам посетить дикие и малолюдные южные регионы страны.

Пандемия привела к краху и без того малоразвитой туристической отрасли в Бутане. Коронавирус ускорил планы страны по строительству первой железной дороги и второго аэропорта. Местные власти надеются, что город Гелепху начнет привлекать инвесторов и путешественников, желающих духовно отдохнуть.

«Вместо того, чтобы лететь через Гонконг или Бангкок, путешественники предпочтут перелет через Гелепху, где смогут провести несколько дней на сафари в джунглях или в медитации», — рассказывает губернатор Гелепху доктор Лотай Церинг.

Туристов должны привлечь уникальные горные пейзажи, дикая природа, пешеходные маршруты, рощи кардамона и апельсинов или горячие источники.

Что посмотреть в Бутане

Туристам в Бутане стоит посетить следующие места:

Королевский национальный парк Манас со слонами, тиграми, леопардами и носорогами.

Горные пейзажи и джунгли Южного Бутана, которые считаются одними из самых диких мест планеты.

Буддийские храмы.

Село Наследия, где представлено 13 традиционных видов искусства и ремесел страны.

В 2028 году должен открыться 168-километровый маршрут «Рожденный лотосом», соединяющий субтропический юг Бутана с его духовным центром. В течение восьмидневной поездки можно будет увидеть рододендроновые леса и альпийские хребты.

Туристам предлагают рафтинг, наблюдение за птицами, проживание в семьях и эко-кемпингах, а еще возможность увидеть уникальные дикие джунгли, которых на планете осталось крайне мало.

