Одна из стран ЕС неожиданно набирает популярность среди туристов: куда советуют ехать

Будапешт / © hannaburlaka.com

Венгрия все активнее превращается в одну из самых заметных туристических альтернатив в Европе. Страна привлекает не только Будапештом, но и озерами, замками, средневековыми городками и относительно доступными ценами.

Об этом пишет Travel off Path.

Венгрия, долго воспринимаемая прежде всего как направление для короткой поездки в Будапешт, неожиданно набирает популярность среди туристов. В прошлом году страна приняла рекордные 20 миллионов путешественников.

По данным венгерских медиа, количество иностранных туристов выросло на 12% по сравнению с 2024 годом. Спрос остается высоким, поэтому в 2026 году страна может стать еще более популярной среди тех, кто ищет альтернативу Франции, Италии или Испании.

Главным туристическим магнитом страны остается Будапешт. Столица Венгрии известна архитектурой времен Австро-Венгрии, набережными Дуная, термальными купальнями и атмосферными барами в старых зданиях.

В то же время, Будапешт привлекает туристов и относительно высоким уровнем безопасности. По оценкам туристических сервисов город остается одним из самых спокойных направлений среди европейских столиц, хотя путешественникам все равно советуют соблюдать базовые правила безопасности.

Что посмотреть за пределами Будапешта

Туристам советуют не ограничиваться только столицей. Среди популярных направлений — Сентендре с мощеными улочками, барочными домами и кафе у реки.

Еще один вариант – Холлоке, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это небольшая деревня, где сохранились традиционные дома, деревянные церкви и атмосфера старой Венгрии.

Любителям вина и истории советуют ехать в Эгер. Город известен крепостью, винными подвалами, барочной архитектурой и термальными купальнями.

Для тех, кто хочет увидеть панорамы Дуная, подойдет Вышеград. Там расположены руины средневекового королевского дворца и цитадель на холме.

Отдельно туристические обозреватели выделяют Тихань на озере Балатон. Поселок известен бенедиктинским аббатством, видами на Венгерское море и лавандовыми полями летом.

Остается ли Венгрия дешевой для туристов

Несмотря на репутацию доступного направления, Венгрия уже не так дешева, как несколько лет назад. Особенно это заметно в Будапеште, где цены постепенно приближаются к уровню популярных западноевропейских городов.

Например, вход в термальные купалки Сечени за последние годы существенно подорожал. Базовый билет может стоить около 40 долларов, а с дополнительными услугами – еще дороже.

Коктейли в популярных барах в туристических районах стоят ориентировочно 6–14 долларов, пиво в центре – 3–5 долларов. Обед в простом местном заведении обойдется примерно в 8-15 долларов, ужин с напитком - в 25-30 долларов на человека.

Жилье в Будапеште в пиковый сезон также подорожало: отели среднего уровня могут стоить 130-200 долларов за ночь. В меньших городах цены значительно ниже: еда часто стоит до 10 долларов, а жилье можно найти от 30 долларов за ночь.

Поэтому Венгрия остается привлекательнее многих направлений Западной Европы, но туристам советуют не рассчитывать на "супердешевое" путешествие, особенно если речь идет о Будапеште в высокий сезон.

