Одна из стран ЕС разрешила украинцам с временной защитой получать ВНЖ: какие условия

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Власти Греции официально разрешили гражданам Украины, находящимся в стране со статусом временной защиты, менять его на стандартные виды на жительство (ВНЖ).

Изменения ввели на фоне продолжения действия временной защиты украинских соискателей убежища до 4 марта 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве миграции и убежища Греции, пишет Relocate.to.

Греция разрешила украинским беженцам переходить на вид на жительство

По новым правилам украинцы могут подать заявление на получение вида на жительство на основании работы, учебы, семейных связей, исследовательской деятельности или гуманитарных обстоятельств. Главное преимущество состоит в том, что для этого не нужно ждать окончания срока действия временной защиты или уезжать из Греции.

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Греция официально продлила срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Все документы, где указаны предыдущие даты завершения действия статуса, остаются в силе автоматически, поэтому обращаться к миграционным органам только для продления статуса не нужно.

Исключение составляют граждане, которые планируют путешествия за пределы Греции. В таких случаях может потребоваться физическое обновление карты. Переход на другой тип резиденции требует времени, поэтому не стоит откладывать все на последний месяц действия визы.

Как получить вид на жительство в Греции

Подать электронное заявление на получение вида на жительство можно онлайн через портал греческой миграционной службы. К стандартному пакету документов нужно добавить копию справки о временной защите. Стоит знать, что легализация украинцев не автоматическая.

Вам нужно выбрать тип основания, заполнить заявление и предоставить все документы самостоятельно. В случае удовлетворения заявления и выдачи вида на жительство, вы автоматически потеряете временную защиту в стране.

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Получить вид на жительство могут украинцы с временной защитой, которые официально трудоустроены в Греции, но наличие какой-либо официальной работы не гарантирует автоматического ВНЖ — оцениваются тип контракта, профессия, условия труда и соответствие работодателя требованиям закона.

Также доступно воссоединение с членами семьи, являющимися гражданами Греции, других стран ЕС или иностранцами с действующим греческим ВНЖ.

Студенты, преподаватели, научные сотрудники и участники стажировок могут получить вид на жительство тоже. Кроме факта зачисления необходимо подтвердить финансовое обеспечение и наличие медицинского страхования.

Также греческие виды на жительство охватывают бизнесменов и инвесторов. Покупка жилья не во всех случаях дает автоматическое право на ВНЖ.

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Отдельные уязвимые категории также подпадают под действие вида на жительство.

Как засчитывается срок проживания в Греции

Для получения статуса долгосрочного резидента ЕС в Греции необходимо прожить в стране непрерывно и законно в течение 5 лет, подтвердить стабильный доход, страхование и условия интеграции.

Но продолжительность пребывания под временной защитой автоматически не относится к этому общему пятилетнему сроку в соответствии с действующими европейскими правилами.

Таким образом, отсчет срока для долгосрочного статуса прибывших в 2022 году украинцев зависит от момента, когда они перешли на другую правовую категорию резидентства.

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Правила для украинцев за рубежом — последние новости:

Напомним, что с 1 июля в Германии внедряется масштабная реформа социальной помощи, которая предусматривает замену системы Bürgergeld на Grundsicherung. Сама базовая ставка автоматически не уменьшится, но существенно усиливаются правила получения выплат, что затронет и зарегистрированных в Jobcenter украинцев.

Главный акцент реформы смещается на скорейшее трудоустройство и усиленный контроль: за игнорирование встреч без уважительных причин и отказ от сотрудничества внедряют более жесткие санкции и оперативное урезание выплат. Также в Германии урежут компенсацию за аренду жилья и усилят проверки скрытых доходов и имущества.

Параллельно немецкое правительство рассматривает другой законопроект, согласно которому украинских беженцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года, планируют перевести из системы Jobcenter на систему поддержки соискателей убежища, где выплаты будут ниже. Въехавшим на границе марта и апреля 2025 года критически важно сохранить документальные подтверждения точной даты прибытия.

А в Польше начала работу обновленная система идентификации Eurodac — модернизированная платформа с базой данных для регистрации биометрических сведений иностранцев. Теперь украинцев будут жестче проверять на границах с Польшей.

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В эту базу вносят лиц, которые просят убежища, задержанных за нелегальное пересечение границы или находящихся в ЕС без законных оснований. Система собирает отпечатки пальцев, цифровые фотографии лица, а также паспортные и проездные данные.

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