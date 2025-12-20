Одну из самых известных архитектурных достопримечательностей в Италии сделают платной: что известно

Фонтан Треви / © AFP

Одна из самых популярных туристических локаций мира — фонтан Треви в Риме — станет платной для посетителей. Итальянские власти решились на этот шаг, чтобы справиться с чрезмерной толпой и обеспечить сохранение архитектурного шедевра.

Об этом сообщает BILD.

С 1 февраля 2026 года за возможность подойти вплотную к воде туристам придется заплатить символический взнос в размере 2 евро.

Деньги будут брать только за проход на нижнюю площадку прямо у чаши фонтана. Одновременно в платной зоне смогут находиться не более 400 человек. Полюбоваться барочной архитектурой с окружающей площади, не подходя к самой воде, можно будет бесплатно.

Главная цель мэрии — борьба с «овертуризмом». Из-за огромного количества людей, ежедневно штурмующих площадь, туристы часто не могут даже рассмотреть детали фонтана. Ввод платы позволит регулировать потоки и улучшить опыт посещения достопримечательности.

Фонтан Треви был создан в XVIII веке по заказу папы Климента XII. Его уникальность состоит в том, что он до сих пор питается от античного акведука Aqua Virgo, бесперебойно поставляющего воду в Рим еще с 19 года до нашей эры.

