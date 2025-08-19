- Дата публикации
Опытный путешественник назвал самое худшее место в мире
Ютубер-путешественник Габриэль Моррис, посетивший почти 100 стран, назвал Персидский залив своим наименее любимым местом в мире.
Известный ютубер и путешественник Габриэль Моррис, посетивший более 90 стран на шести континентах, назвал Персидский (Арабский) залив своим самым любимым регионом в мире. В своем видео он объяснил, почему нет желания возвращаться в такие города, как Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и других.
По словам Морриса, главная причина его разочарования состоит в «бездушии» и «скучности» этих городов.
«Я просто считаю эти города лишенными чего особенно интересного как путешественник. Я считаю их очень скучными и устаревшими», — отметил он.
Ключевые недостатки, на которые указал путешественник:
Отсутствие жизни на улицах На улицах городов почти нет пешеходов, а улицы слишком широкие, чтобы их можно было комфортно пересекать.
Однообразная архитектура: Большинство городов построены в похожем стиле с массивными небоскребами, что делает их похожими друг на друга.
Отсутствие культурного опыта: Местные жители, составляющие меньшинство населения, редко взаимодействуют с туристами. Поскольку большинство работников в сфере услуг это иностранцы из Южной Азии. Это, по мнению Морриса, разбавляет впечатление от путешествия.
Бюрократические проблемы и ограничения: Ютубер рассказал о неприятном инциденте в Кувейте, где его допрашивали из-за съемки. Также, по его словам, в большинстве этих стран запрещен алкоголь, что является еще одним недостатком.
Несмотря на критику, Габриэль Моррис признал, что эти города «безопасны, чисты и беззаботны» и «не обязательно плохие места для жизни». Однако для путешественников, ищущих уникальный опыт, они не лучший вариант.
Сам регион иногда называют Арабским заливом, в зависимости от страны, расположенной на его побережье. Габриэль Моррис не включал в свой анализ Иран, который, по его словам, «выглядит совершенно невероятно».
Напомним, бывший капитан круизного лайнера Нико Берг, проведший в море более 20 лет, назвал Гамбург одним из лучших и неочевидных туристических направлений в Европе. В интервью Wine Traveler он отметил, что Гамбург является идеальной альтернативой для уставших от толп в Париже или Риме.