Опытный путешественник назвал самое худшее место в мире

Известный ютубер и путешественник Габриэль Моррис, посетивший более 90 стран на шести континентах, назвал Персидский (Арабский) залив своим самым любимым регионом в мире. В своем видео он объяснил, почему нет желания возвращаться в такие города, как Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и других.

Об этом пишет Mirror.

По словам Морриса, главная причина его разочарования состоит в «бездушии» и «скучности» этих городов.

«Я просто считаю эти города лишенными чего особенно интересного как путешественник. Я считаю их очень скучными и устаревшими», — отметил он.

Ключевые недостатки, на которые указал путешественник:

Отсутствие жизни на улицах На улицах городов почти нет пешеходов, а улицы слишком широкие, чтобы их можно было комфортно пересекать.

Однообразная архитектура: Большинство городов построены в похожем стиле с массивными небоскребами, что делает их похожими друг на друга.

Отсутствие культурного опыта: Местные жители, составляющие меньшинство населения, редко взаимодействуют с туристами. Поскольку большинство работников в сфере услуг это иностранцы из Южной Азии. Это, по мнению Морриса, разбавляет впечатление от путешествия.

Бюрократические проблемы и ограничения: Ютубер рассказал о неприятном инциденте в Кувейте, где его допрашивали из-за съемки. Также, по его словам, в большинстве этих стран запрещен алкоголь, что является еще одним недостатком.

Несмотря на критику, Габриэль Моррис признал, что эти города «безопасны, чисты и беззаботны» и «не обязательно плохие места для жизни». Однако для путешественников, ищущих уникальный опыт, они не лучший вариант.

Сам регион иногда называют Арабским заливом, в зависимости от страны, расположенной на его побережье. Габриэль Моррис не включал в свой анализ Иран, который, по его словам, «выглядит совершенно невероятно».

