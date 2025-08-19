ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Туризм
Количество просмотров
1357
Время на прочтение
2 мин

Опытный путешественник назвал самое худшее место в мире

Ютубер-путешественник Габриэль Моррис, посетивший почти 100 стран, назвал Персидский залив своим наименее любимым местом в мире.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Габриэль Моррис

Габриэль Моррис / © mirror.co.uk

Известный ютубер и путешественник Габриэль Моррис, посетивший более 90 стран на шести континентах, назвал Персидский (Арабский) залив своим самым любимым регионом в мире. В своем видео он объяснил, почему нет желания возвращаться в такие города, как Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и других.

Об этом пишет Mirror.

По словам Морриса, главная причина его разочарования состоит в «бездушии» и «скучности» этих городов.

«Я просто считаю эти города лишенными чего особенно интересного как путешественник. Я считаю их очень скучными и устаревшими», — отметил он.

Ключевые недостатки, на которые указал путешественник:

  • Отсутствие жизни на улицах На улицах городов почти нет пешеходов, а улицы слишком широкие, чтобы их можно было комфортно пересекать.

  • Однообразная архитектура: Большинство городов построены в похожем стиле с массивными небоскребами, что делает их похожими друг на друга.

  • Отсутствие культурного опыта: Местные жители, составляющие меньшинство населения, редко взаимодействуют с туристами. Поскольку большинство работников в сфере услуг это иностранцы из Южной Азии. Это, по мнению Морриса, разбавляет впечатление от путешествия.

  • Бюрократические проблемы и ограничения: Ютубер рассказал о неприятном инциденте в Кувейте, где его допрашивали из-за съемки. Также, по его словам, в большинстве этих стран запрещен алкоголь, что является еще одним недостатком.

Несмотря на критику, Габриэль Моррис признал, что эти города «безопасны, чисты и беззаботны» и «не обязательно плохие места для жизни». Однако для путешественников, ищущих уникальный опыт, они не лучший вариант.

Сам регион иногда называют Арабским заливом, в зависимости от страны, расположенной на его побережье. Габриэль Моррис не включал в свой анализ Иран, который, по его словам, «выглядит совершенно невероятно».

Напомним, бывший капитан круизного лайнера Нико Берг, проведший в море более 20 лет, назвал Гамбург одним из лучших и неочевидных туристических направлений в Европе. В интервью Wine Traveler он отметил, что Гамбург является идеальной альтернативой для уставших от толп в Париже или Риме.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie