Остров Бали открывает свои границы для иностранных туристов: какие ограничения ждут путешественников

В то же время с 4 февраля полностью вакцинированным иностранным туристам все равно придется проходить от пяти до семи дней самоизоляции.

Курортный остров Бали в Индонезии открывает границы для туристов со всего мира уже с конца этой недели.

Об этом сообщает Reuters.

Более трех месяцев назад, в середине октября, остров открылся для граждан отдельных стран, в частности Китая, Новой Зеландии и Японии. В то же время прямых рейсов в остов не было.

Повторное открытие происходит после подобных действий властей Таиланда и Филиппин, отказавшихся от карантинных ограничений из-за неопределенности эффективности вакцины против нового штамма коронавируса Омикрон.

Как отмечается, решение принято, несмотря на постоянный рост количества новых случаев COVID-19 в Индонезии в этом месяце.

Следует отметить, что уже с 16 февраля авиакомпания Singapore Airlines возобновит полеты на Бали из Сингапура.

Авиакомпания Singapore Airlines (SIAL.SI) сообщила в пятницу, что возобновит рейсы на Бали из Сингапура, начиная с 16 февраля.

Однако, по словам премьер- министра страны Лугута Панджайтана, с 4 февраля полностью вакцинированным иностранным туристам все равно придется проходить от пяти до семи дней самоизоляции .

Напомним, Мексика стала второй страной в мире, отменившей все коронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. Так, с 1 января 2022 года страна установила "доковыдные" правила пересечения границы, действовавшие в 2019 году. Теперь приезжать в Мексику можно без тестов, самоизоляции или онлайн-форм, которые туристам приходилось заполнять перед пересечением границы.

Кроме того, правительство Дании также заявило, что уже с 1 февраля в стране снимут почти все карантинные ограничения, несмотря на рост числа больных новым штаммом коронавируса "Омикрон" в Европе.

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