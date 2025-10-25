Забытые руины на юге Британии: как популярное поселение исчезло с карт

Тайд-Миллс когда-то был процветающей деревней

Реклама

Когда-то английское село Тайд-Миллс, расположенное между Ньюхейвеном и Сифордом в Восточном Сассексе, было процветающим местом, где жили десятки семей. Однако сегодня от него остались лишь руины, которые скрыты среди болот.

Об этом пишет The Mirror.

Деревня Тайд-Миллс была основана в 1761 году вокруг водяной мельницы. Мужчины загружали баржи кукурузой и пшеницей, а женщины штопали мешки с мукой. Все это сообщество жило по ритму приливов и отливов.

Реклама

Однако в 1795 году село Тайд-Миллс поразила трагедия: голодающие английские войска, воевавшие во времена наполеоновских войн, украли из поселения 200 мешков муки. Впоследствии военные захватили нескольких местных жителей и казнили их.

Это кровавое событие надолго осталось в памяти тамошних жителей.

Город значительно развился десять лет спустя, в 1805 году, когда мельницу приобрел промышленник Уильям Кетт. Он создал из деревни процветающее хозяйство, где появились теплицы с ананасами и инжиром.

В то же время Кэтт ввел строгий распорядок: он возвел стены вокруг деревни и ввел комендантский час, в соответствии с которым ворота Тайд-Миллс закрывались ровно в 22:10, а тех, кто опаздывал — наказывали.

Реклама

Два важных события ознаменовали начало конца процветания деревни Тайд-Миллс, это развитие железной дороги в 1864 году и огромный шторм, который нанес значительный ущерб мельнице. Тогда большую часть ее пруда заполнили камни с пляжа, и с тех пор мельница так и не восстановила свою полную мощность.

Упадок процветающей деревни Тайд-Миллс начался из-за двух ключевых событий: запуск железной дороги в 1864 году и разрушительный шторм, серьезно повредивший мельницу. Буря смыла на берег большое количество камней, которые заполнили пруд, и с тех пор мельница больше никогда не работала на полную мощность.

В начале 1900-х годов Тайд-Миллс получил вторую жизнь. Там возвели высокую радиомачту для связи с кораблями, а в 1917 году появилась база гидросамолетов. Это привлекло внимание армии: в деревне появились солдаты, а на берегу построили два больших ангара для самолетов.

Однако конец поселения приближался: из-за нехватки инвестиций и работы Тайд-Миллс приходил в упадок. В 1937 году, после публикации в газете Daily Mail статьи с заголовком «Гамлет ужасов», где описывалось отсутствие проточной воды, канализации и электричества, городской совет Сифорда признал деревню непригодной для жизни. Вода подавалась через единственную трубу, а отходы сбрасывались непосредственно в море.

Реклама

В том же году был издан приказ о выселении. Все жители, включая морскую больницу, были выселены. Тех, кто сопротивлялся, принудительно выселили в 1940 году.

Сегодня среди руин трудно различить отдельные здания. Единственным четко идентифицированным сооружением является станционное здание вблизи железнодорожного пути.

Ранее ТСН.ua рассказывал о городах-призраках, которые побили рекорды.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.