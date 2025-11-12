- Дата публикации
-
Категория
Туризм
- 524
- 1 мин
Отдых в Карпатах 2025: украинец показал, сколько обошелся Буковель на три дня
Украинец поделился реальными затратами на трехдневный уикенд в Буковеле в 2025 году. Узнайте, сколько стоит отдых в Карпатах во внесезонный период.
Украинец поделился в соцсетях, сколько стоит трехдневный уикенд в Буковеле в 2025 году. Отдых в Карпатах во внесезонный период ему обошелся более чем в 17 тысяч гривен.
Об этом блогер рассказал в Instagram.
Мужчина приехал на поезде и активно проводил время: катался на самокате, посещал туристические локации, новый аквапарк "Мавка", а также "Гуцул Лэнд", пил кофе, покупал сувениры и вкусности.
Стоимость основных затрат за три дня:
Поезд - 237 грн
Такси - 500 грн
Отель с завтраком и бассейном – 5 700 грн
Прокат самокатов - 100 грн
"Гуцул Ленд" - 430 грн
Выпечка и перекусы - 4 197 грн
Кофе - 135 грн
Ski-пасс — 400 грн
Аквапарк - 3 200 грн
Сувениры - 1 700 грн
Сладости - 1 280 грн
Автор отметил, что даже во внесезонный период цены на услуги и развлечения в Буковеле остаются высокими, но впечатления от гор и активного отдыха того стоят.
В комментариях пользователи отреагировали по-разному: кто-то отметил, что за эти деньги можно поехать за границу, например, в Милан, другие подчеркнули, что отдых в Карпатах того стоит.
Ранее мы писали, что путешествие в Карпаты зимой или осенью – это не только красивые виды, но и серьезное испытание для любого водителя. Горные маршруты скрывают немало опасностей: крутые серпантины, непредсказуемые погодные условия и скользкое покрытие, которое может превратить обычную поездку в настоящий стресс.