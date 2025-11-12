ТСН в социальных сетях

Туризм
524
1 мин

Отдых в Карпатах 2025: украинец показал, сколько обошелся Буковель на три дня

Украинец поделился реальными затратами на трехдневный уикенд в Буковеле в 2025 году. Узнайте, сколько стоит отдых в Карпатах во внесезонный период.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Буковель

Буковель / © bukovel.com

Украинец поделился в соцсетях, сколько стоит трехдневный уикенд в Буковеле в 2025 году. Отдых в Карпатах во внесезонный период ему обошелся более чем в 17 тысяч гривен.

Об этом блогер рассказал в Instagram.

Мужчина приехал на поезде и активно проводил время: катался на самокате, посещал туристические локации, новый аквапарк "Мавка", а также "Гуцул Лэнд", пил кофе, покупал сувениры и вкусности.

Стоимость основных затрат за три дня:

  • Поезд - 237 грн

  • Такси - 500 грн

  • Отель с завтраком и бассейном – 5 700 грн

  • Прокат самокатов - 100 грн

  • "Гуцул Ленд" - 430 грн

  • Выпечка и перекусы - 4 197 грн

  • Кофе - 135 грн

  • Ski-пасс — 400 грн

  • Аквапарк - 3 200 грн

  • Сувениры - 1 700 грн

  • Сладости - 1 280 грн

Автор отметил, что даже во внесезонный период цены на услуги и развлечения в Буковеле остаются высокими, но впечатления от гор и активного отдыха того стоят.

В комментариях пользователи отреагировали по-разному: кто-то отметил, что за эти деньги можно поехать за границу, например, в Милан, другие подчеркнули, что отдых в Карпатах того стоит.

Ранее мы писали, что путешествие в Карпаты зимой или осенью – это не только красивые виды, но и серьезное испытание для любого водителя. Горные маршруты скрывают немало опасностей: крутые серпантины, непредсказуемые погодные условия и скользкое покрытие, которое может превратить обычную поездку в настоящий стресс.

