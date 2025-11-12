Отдых в Карпатах 2025: украинец показал, сколько обошелся Буковель на три дня

Буковель / © bukovel.com

Украинец поделился в соцсетях, сколько стоит трехдневный уикенд в Буковеле в 2025 году. Отдых в Карпатах во внесезонный период ему обошелся более чем в 17 тысяч гривен.

Об этом блогер рассказал в Instagram.

Мужчина приехал на поезде и активно проводил время: катался на самокате, посещал туристические локации, новый аквапарк "Мавка", а также "Гуцул Лэнд", пил кофе, покупал сувениры и вкусности.

Стоимость основных затрат за три дня:

Поезд - 237 грн

Такси - 500 грн

Отель с завтраком и бассейном – 5 700 грн

Прокат самокатов - 100 грн

"Гуцул Ленд" - 430 грн

Выпечка и перекусы - 4 197 грн

Кофе - 135 грн

Ski-пасс — 400 грн

Аквапарк - 3 200 грн

Сувениры - 1 700 грн

Сладости - 1 280 грн

Автор отметил, что даже во внесезонный период цены на услуги и развлечения в Буковеле остаются высокими, но впечатления от гор и активного отдыха того стоят.

В комментариях пользователи отреагировали по-разному: кто-то отметил, что за эти деньги можно поехать за границу, например, в Милан, другие подчеркнули, что отдых в Карпатах того стоит.

