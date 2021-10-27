Отдых в Турции: как украинцам попасть в страну и какие интересные места посетить

Украинские туристы любят Турцию и зимой, и летом — ведь найти там отдых можно на любой вкус.

Турция всегда пользовалась большой популярностью среди украинских туристов. Когда во время пандемии коронавируса большинство стран мира закрыли свои границы, для граждан Украины, в сравнительно лояльную Турцию поехали даже те, кто долго избегал поездок в этую гостеприимную страну.

УНИАН подготовил подборку советов и рекомендаций, которые следует учесть перед поездкой в Турцию.

Что выбрать: пакетный тур или самостоятельное путешествие

Долгое время Турция ассоциировалась с отдыхом all inclusive, который было выгодно покупать в туристических компаний. Впрочем, не всем такой вариант отдыха был по вкусу. В последние годы из Украины в Турцию начали активно летать бюджетные авиакомпании. Именно поэтому организовать путешествие самостоятельно стало намного проще и дешевле.

Фото Марины Григоренко

Условия въезда в Турцию

Граждане Украины могут пересекать границу Турции без визы сроком пребывания до 90 дней. Впрочем, есть условие: общий срок пребывания в стране не превышает 90 дней в течение полугода с даты первого въезда.

Какие карантинные ограничения действуют на территории страны

Украинские туристы могут ехать в Турцию, в частности, и с туристической целью. К слову, туристов не касаются карантинные ограничения, действующие на территории страны. Впрочем, следует помнить: некоторые заведения во время локдауна могут быть закрыты, ограниченной может быть работа общественного транспорта. Но есть и плюсы — на улицах Турции пусто!

Долгое время Турция ассоциировалась только с пляжным отдыхом. Фото Марины Григоренко

Какие документы необходимы для въезда в Турцию

Чтобы туристу пересечь турецкую границу, нужно предъявить один из документов:

документ о вакцинации от COVID-19, завершенной не ранее чем за 14 дней до приезда, в бумажном или в электронном виде на английском языке и с QR-кодом. Турция признает все утвержденные ВОЗ вакцины, а также препараты, которые используют в Украине на национальном уровне

документ о переносе коронавируса в течение последних шести месяцев

ПЦР-тест на коронавирус на английском языке, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 на английском языке, который следует сделать не позднее чем за 48 часов до приезда

Эти условия не распространяются на детей, не достигших 12 лет.

Аэропорт Ататюрка. / Associated Press

Важно то, что для въезда в Турецкую Республику обязательным является заполнение электронной формы на сайте турецкого Министерства здравоохранения. Это надо сделать за 72 часа до прибытия. Пассажиров без этой формы не пустят на рейс. Ведь именно на ее основе автоматически генерироваться HES-код нужен для посещения некоторых публичных мест в Турции.

В Турции для посещения многих общественных мест нужно иметь HES-код. Фото Марины Григоренко

Кроме того, иностранцы могут въехать в Турция с медицинским страховым полисом. Он должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19. Дело в том, что в аэропорту есть тепловизоры, которые фиксируют повышенную температуру у туристов. Если у прибывшего будут симптомы коронавируса, то его могут отправить на изоляцию или госпитализировать в государственную клинику.

Что известно о турецкой медицине

Все основные регионы массового туризма Турции обеспечены клиниками. Крупные медицинские центры расположены в Анталии, Алании и Фетхие. Медпункт может быть в гостиницах. Впрочем, там обычно работает младший медицинский персонал. А он только имеет право только осмотреть человека и дать общие рекомендации. Лечить может только врач.

Турецкие улицы. Фото Марина Григоренко

Если турист имеет страховой полис, то ему самостоятельно не нужно искать клинику. Например, в страховой компании ИНГО говорят, что в 80% всех случаев организуют вызов медиков просто в гостиницу, где отдыхает турист. Как правило, чтобы добраться до места вашего отдыха, врачу потребуется один-два часа. Именно поэтому в некритических случаях придется подождать. Но экстренных случаев это не касается. К примеру, в Турции поводом для вызова скорой может быть потеря сознания, сердечный или эпилептический припадки. В других сложных ситуациях для транспортировки пациента страховая компания может организовать машину частной скорой помощи, если для этого есть медицинские показания.

Впрочем, стоит помнить: даже если человек уже попал в клинику — это еще не означает мгновенное оказания помощи. В медучреждениях есть три типа очереди в соответствии с уровнем опасности для пациента. Определяет его медперсонал, а не страховая компания или больной..

Сейчас в Турции активно развивается медицинский сервис и улучшается техническое оснащение клиник. Именно поэтому в одном заведении можно получить необходимую помощь, и даже лекарства, а это нетипичное для европейской практики. Цены на лекарства и медицинские услуги на территории стране существенно отличаются. Дело в том, что государством регулируется только определенный их диапазон. Впрочем, если утуриста качественный страховой полис, то подавляющее большинство услуг и лекарств бесплатны.

Что стоит посетить в Турции

Турция — очень разнообразная страна. Каждый турист может выбрать отдых по своему вкусу. Можно гулять в популярных туристических местах, или часами загорать и купаться на пляжах, иногда выезжая на экскурсии на главные достопримечательности. Любители экстрима тоже будут довольны, ведь могут получить его на воде, под водой, в горах или в небе.

В зависимости от стиля отдыха в ИНГО советуют выбирать и соответствующий страховой полис. Страховка для пляжного релакса и экстремального отдыха отличаются не только стоимостью, но и покрытием. Стоит об этом помнить.

Турция — страна котиков. Фото Марины Григоренко

Для любителей ленивого отдыха на пляже лучше всего подойдут Анталия, Алания, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Фетхие. Там много курортных отелей с системой all inclusive, насыщенной развлекательной программой, экскурсиями, аттракционами и, разумеется, отличными пляжами.

Знаменитые пляжи Алачати. Фото Марины Григоренко

Для тех, кто настроен на более экстремальный отдых, можно отправиться в Олюдениз недалеко от Фетхие и Даламана. Это небольшой курортный поселок с трех сторон окружен горами с идеальными условиями для обзорных экскурсий на параплане. Именно здесь расположены Национальный заповедник Голубая лагуна, известный своим необычным пляжем на стыке двух морей — Средиземного и Эгейского.

Олюдениз — популярное место для параглайдинга. Фото Юлии Корнийчук

Еще одна легендарная достопримечательность Турции — геотермальные источники Памукалле в провинции Денизли — это естественный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафт Памуккале представляет собой каскад террасных ванн с температурой +36 градусов, украшенных белыми кальцитовыми сталактитами. Именно здесь в конце второго века до нашей эры здесь основали курорт Иераполис. О нем сейчас напоминают руины древних бань, храмов и других эллинистических памятников.

В Турции очень красивая природа. Фото Юлии Корнийчук

Полетать на воздушных шарах над уникальными скальными долинами, пожить в пещерных отелях и полюбоваться дикими мустангами можно в Каппадокии. Это совершенно не пляжный регион Турции, и ездить сюда можно круглый год.

Марсианские пейзажи Каппадокии.

Пещерные отели Каппадокии. Фото Марины Григоренко

Для тех, кто любит зимний экстрим, подойдет главный горнолыжный курорт страны Эрджиес совсем недалеко от Кайсери. Здесь спуститься на лыжах или сноубордах можно со склонов потухшего вулкана.

Эрджиес — главный горнолыжный курорт Турции. Фото Марины Григоренко / УНИАН

Популярностью среди турецких знаменитостей и западных европейцев пользуется курортное село Алачати, что совсем недалеко от Измира. Хотя это место не очень популярное среди украинских туристов, алк там можно часами бродить по уютным улочкам среди белоснежных домиков с цветными дверями и балкончиками, а затем охлаждаться в голубых водах Эгейского моря на белоснежных песчаных пляжах.

Колоритные улочки Алачати. Фото Марины Григоренко

Для экскурсии на уик-энд самым лучшим образом подойдет самый большой город Турции — Стамбул. Чтобы обойти его весь, не хватить нескольких дней. Именно поэтому туда можно возвращаться снова и снова. Тут вам и красивые мечети, и современные небоскребы, и самобытные яркие улочки, и прогулки на кораблях по Босфору, и суета типичных европейских улочек. Каждому приглянется что-то свое!

Associated Press

Среди других крупных городов Турции, куда можно вырваться в небольшую экскурсионную поездку — столица Анкара и третий по величине город страны Измир.

Интересные факты о Турции

Государственный язык в Турции — турецкий. В популярных туристических местах в употреблении английский, русский, французский и немецкий языки. Впрочем, местные жители не очень хорошо владеют иностранными языками. Но им в этом помогут онлайн-переводчик на смартфоне. Национальная валюта в Турции — турецкая лира. Одна турецкая лира равна примерно 2,8-3 украинским гривнам. Сейчас в стране практически во всех туристических местах можно рассчитаться банковской картой, а наличные всегда можно снять в банкомате — комиссия там небольшая. Наличные лучше везти в долларах или евро: в туристических зонах ними даже можно рассчитываться. Турецкие базары — это одна из визитных карточек страны. Во всех крупных городах есть старинные торговые павильоны, где можно купить различные сувениры и местные лакомства. Интересно, что на турецких базарах можно и нужно торговаться. Впрочем, есть одно негласное правило: если вы назвали свою цену, а продавец на нее согласился, то от покупки уже отказываться нельзя. Оновными средствами передвижения между городами Турции являются автобусы и железная дорога. Можно ездить и на такси, на него фиксированные тарифы, а в каждой машине есть счетчики. Если хотите свободно путешествовать, тогда лучше взять машину напрокат.

Турецкие базары. Фото Марины Григоренко

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