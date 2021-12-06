Пандемия COVID-19: сколько в Украине закрылось ресторанов и гостиниц и куда чаще всего едут туристы

Пандемия COVID-19: сколько в Украине закрылось ресторанов и гостиниц и куда чаще всего едут туристы

В Украине популярны среди туристов Киев, Львов и Харьков.

В Украине из-за пандемии коронавируса закрылось большое количество ресторанов и гостиниц, однако вырос внутренний туризм.

Также читайте Арахамия рассказал, сколько в этом году потратили арабские туристы на покупку недвижимости в Украине

Об этом написал экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев в своем блоге на НВ.

По его данным, в Украине в течение двух лет закрылось:

15% ресторанов и кафе;

8% гостиниц и хостелов;

10% санаториев и пансионатов;

20% турагентств;

15% экскурсионных бюро.

Однако в Украине из-за пандемии вырос внутренний туризм, ведь украинцы опасаются застрять за границей из-за вероятных локдаунов. Это стало также возможным благодаря тому, что улучшилось качество автодорог и благодаря присоединению Украины к Соглашению о совместном авиационном пространстве с ЕС, которое способствовало увеличению количества внутренних авиарейсов.

По данным главы Ассоциации индустрии гостеприимства наиболее популярными туристическими маршрутами в Украине являются:

Карпаты , где выросло количество отелей. Также это направление популярно среди туристов из стран Персидского залива и ЕС.

, где выросло количество отелей. Также это направление популярно среди туристов из стран Персидского залива и ЕС. Приазовье, где 2020 стал акселератором роста индустрии гостеприимства.

где 2020 стал акселератором роста индустрии гостеприимства. Черноморское побережье Украины. Здесь самым популярным направлением остается Одесса.

Здесь самым популярным направлением остается Одесса. Харьков, который через несколько лет сможет конкурировать со Львовом по туристической привлекательности.

который через несколько лет сможет конкурировать со Львовом по туристической привлекательности. Львов – лидер среди украинских городов по количеству туристов. Местная индустрия гостеприимства быстро адаптировалась для приема туристов из Саудовской Аравии и Турции, которые по количеству этого года впервые догнали поляков.

– лидер среди украинских городов по количеству туристов. Местная индустрия гостеприимства быстро адаптировалась для приема туристов из Саудовской Аравии и Турции, которые по количеству этого года впервые догнали поляков. Киев, который становится все более популярным среди иностранных туристов.

который становится все более популярным среди иностранных туристов. Чернигов, куда все чаще уезжают отдыхать жители столицы.

Читайте также: