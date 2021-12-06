Пандемия COVID-19: сколько в Украине закрылось ресторанов и гостиниц и куда чаще всего едут туристы

В Украине популярны среди туристов Киев, Львов и Харьков.
В Украине из-за пандемии коронавируса закрылось большое количество ресторанов и гостиниц, однако вырос внутренний туризм.
Об этом написал экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев в своем блоге на НВ.
По его данным, в Украине в течение двух лет закрылось:
- 15% ресторанов и кафе;
- 8% гостиниц и хостелов;
- 10% санаториев и пансионатов;
- 20% турагентств;
- 15% экскурсионных бюро.
Однако в Украине из-за пандемии вырос внутренний туризм, ведь украинцы опасаются застрять за границей из-за вероятных локдаунов. Это стало также возможным благодаря тому, что улучшилось качество автодорог и благодаря присоединению Украины к Соглашению о совместном авиационном пространстве с ЕС, которое способствовало увеличению количества внутренних авиарейсов.
По данным главы Ассоциации индустрии гостеприимства наиболее популярными туристическими маршрутами в Украине являются:
- Карпаты, где выросло количество отелей. Также это направление популярно среди туристов из стран Персидского залива и ЕС.
- Приазовье, где 2020 стал акселератором роста индустрии гостеприимства.
- Черноморское побережье Украины. Здесь самым популярным направлением остается Одесса.
- Харьков, который через несколько лет сможет конкурировать со Львовом по туристической привлекательности.
- Львов – лидер среди украинских городов по количеству туристов. Местная индустрия гостеприимства быстро адаптировалась для приема туристов из Саудовской Аравии и Турции, которые по количеству этого года впервые догнали поляков.
- Киев, который становится все более популярным среди иностранных туристов.
- Чернигов, куда все чаще уезжают отдыхать жители столицы.
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