Пандемия не помешала: названы популярные страны, куда украинцы летят в отпуск

Украинцы в июне активно летают в Турцию, Египет и Эмираты.

Сезон летних отпусков в разгаре. Несмотря на пандемию коронавируса, в июне наиболее популярными курортами среди украинских туристов были Турция, Египет и ОАЭ.

Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" в Facebook.

Так, самым популярным международным курортным городом среди украинских туристов является Анталия, Турция. На втором месте — Шарм-эль-Шейх, Египет. Третье место занимает Хургада, Египет. На четвертой и пятой ступенях — Стамбул, Турция; Даламан, Турция, соответственно.

Также в списке популярных курортов:

Дубай, ОАЭ;

Бодрум, Турция;

Амстердам, Нидерланды;

Тбилиси, Грузия;

Анкара, Турция.

Уточняется, что доля пассажиров, путешествовавших по выше упомянутым направлениям, составила 65% от общего количества пассажиров вылета.

Как сообщалось, туризм в мире, который пандемия коронавируса поставила на паузу, в 2021 году постепенно восстанавливается. С приближением тепла и лета большинство людей начинают размышлять над отпуском: отправиться за границу или просто выбраться на дачу. По сравнению с прошлым годом, в этом году туристам будет открыто больше стран. Куда и как украинцы могут поехать на отдых этим летом, читайте в нашем материале.

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