Пандемия не помешала: названы популярные страны, куда украинцы летят в отпуск

Украинцы в июне активно летают в Турцию, Египет и Эмираты.
Сезон летних отпусков в разгаре. Несмотря на пандемию коронавируса, в июне наиболее популярными курортами среди украинских туристов были Турция, Египет и ОАЭ.
Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" в Facebook.
Так, самым популярным международным курортным городом среди украинских туристов является Анталия, Турция. На втором месте — Шарм-эль-Шейх, Египет. Третье место занимает Хургада, Египет. На четвертой и пятой ступенях — Стамбул, Турция; Даламан, Турция, соответственно.
Также в списке популярных курортов:
- Дубай, ОАЭ;
- Бодрум, Турция;
- Амстердам, Нидерланды;
- Тбилиси, Грузия;
- Анкара, Турция.
Уточняется, что доля пассажиров, путешествовавших по выше упомянутым направлениям, составила 65% от общего количества пассажиров вылета.
Как сообщалось, туризм в мире, который пандемия коронавируса поставила на паузу, в 2021 году постепенно восстанавливается. С приближением тепла и лета большинство людей начинают размышлять над отпуском: отправиться за границу или просто выбраться на дачу. По сравнению с прошлым годом, в этом году туристам будет открыто больше стран. Куда и как украинцы могут поехать на отдых этим летом, читайте в нашем материале.