Париж и Берлин соединит новый скоростной поезд: сколько продлится путешествие

В конце 2023 года Берлин и Париж соединили ночным скоростным поездом. А уже в декабре этого года у него появится дневной аналог. Теперь путешествие между двумя европейскими столицами будет продолжаться быстрее, чем когда-либо.

Об этом со ссылкой на французскую компанию SNCF и Deutsche Bahnна сообщает издание Euronews Travel.

В настоящее время поездка между Парижем и Берлином длится 9 до 10,5 часа. и предполагает пересадку. Ночной поезд ÖBB Nightjet идет еще дольше – 13 час. 15 мин. Кроме того, он курсирует только три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. Кроме того, с августа этот рейс временно отменили из-за больших работ на железнодорожной сети. Ожидается, что его возобновят в конце октября.

Тем временем новый дневной прямой поезд будет курсировать каждый день. Поездка продлится около 8 часов. С парижского вокзала Gare de l'Est он будет отправляться в 9:55, а прибывать на главный вокзал Берлина в 16:03 вечера. В обратном направлении в Париже рейс будет в 11:54, а в немецкую столицу будет прибывать в 19:55.

Новый скоростной поезд ICE будет курсировать с 16 декабря, по дороге делая остановки также в Страсбурге, Карлсруэ и Франкфурте-на-Майне. Билеты поступят в продажу с 16 октября. Их стоимость составит от 59 евро в вагоне стандартного класса и от 69 евро – в первом классе.

Как сообщалось, Северная Корея впервые через пять лет откроет границу для туристов. Туризм в северо-восточном городе Самджион – и, возможно, в остальной стране – возобновится до конца этого года, сообщили туристические компании.

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