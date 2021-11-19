Поездка в Австрию: особенности отдыха во время пандемии

Маленькой альпийской стране есть чему удивлять.

Австрия стала одной из первых стран Евросоюза, открывшей свои границы для туристов из Украины. Они начали исследовать австрийские города, пока популярные Германия, Франция и Италия закрыты.

Об особенностях отдыха в Австрии пишет УНИАН.

Правила въезда для украинских туристов

Сейчас несколько лоукостеров летают из Киева и других украинских городов в австрийскую столицу. Билеты иногда можно купить по 10-20 евро.

Пока без регистрации и без карантина в Австрию могут попасть только вакцинированные туристы. От завершения полного курса вакцинации до пересечения границы должно пройти не менее 14, но не больше 270 дней. Австрия признает все используемые в Украине вакцины:

BioNtech/Pfizer

AstraZeneca/Covishield

Johnson&Johnson

Модерна

Sinovac/CoronaVac.

Страна признает сертификаты вакцинации в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача ("желтый" сертификат). Впрочем, документы должны быть оформлены на английском или немецком с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

Город Кремс-на-Дунае в долине Вахау. Фото Марины Григоренко.

Хотя Австрия пропускает на свою территорию привитых Sinovac/CoronaVac украинцев, с использованием сертификатов вакцинации с этим препаратом могут быть проблемы. В стране действует с 15 ноября локдаун для невакцинированных. Поскольку Sinovac/CoronaVac там официально не признан, нет гарантии, что препарат даст туристам право пользоваться всеми благами цивилизации, доступными вакцинированным. Рисковать ехать туда из Sinovac/CoronaVac или нет – решать туристу.

Без дополнительных условий в Австрию могут попасть украинцы с подтверждением о выздоровлении от COVID-19:

медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней,

медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней.

Справка должна быть оформлена на английском или немецком языке.

Всем остальным следует пройти регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. По приезде в Австрию отправиться на 10-дневный карантин. Его можно прекратить после предъявления отрицательного результата теста, но не раньше пятого дня после въезда.

Вечерняя Вена. Фото Марины Григоренко.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет нуждаются в тесте, но не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Туристы должны иметь полис страхования, покрывающий лечение коронавируса. Для активного отдыха требуется дополнительная страховка.

Медицина в Австрии

Австрия известна своими горнолыжными курортами. Зимний отдых очень травматичен, поэтому на больших туристических комплексах всегда есть дежурные вертолеты или специальные санки для транспортировки травмированных. Экстренных пациентов сразу госпитализируют в больницу вертолетом. Впрочем, такая услуга не из дешевых. Ее стоимость стартует от 3500 евро: зависит от высоты, где произошел случай.

Древнее аббатство Геттвайг в Вахау. Фото Марины Григоренко.

Туристов с легкими травмами транспортируют в ближайшее медицинское учреждение – это медпункты горнолыжных комплексов. Там оказывается только первая медицинская помощь. В частности, речь идет об обработке раны, наложении швов, репозиции костей, применении ортеза. Консультация врача, рентген или УЗИ, обезболивание и фиксация конечности обойдутся в 1500 евро.

Если серьезная травма и медицинская помощь предусматривает оперативное вмешательство, то к пациенту вызывают скорую и госпитализируют. За это лечение приходится платить уже тысячи евро. Вот почему без качественного страхового полиса будет очень сложно.

Для Австрии характерна система оплаты не за количество дней в стационаре, а за диагноз. К примеру, медицинская помощь во время перелома бедра будет стоить 4500 евро – это и оперативное вмешательство, и пребывание в больнице.

Альпы. / Associated Press

Практика страховой компании "ИНГО" показывает, что большинство украинских туристов в Австрии обращаются за помощью с ушибами, вывихами и переломами. Поэтому для активного зимнего отдыха компания разработала специальную страховку. Она покрывает не только обычные заболевания и травмы, но и расходы на особые медицинские средства в пределах 8 000 евро. Например, искусственные связки, болты, фиксаторы, ортезы и т.д. Это довольно дорогостоящие материалы, которые обычно не входят в покрытие стандартных страховок.

Впрочем, и без травм из-за зимних видов спорта за медицинской помощью в Австрии придется заплатить немало. Консультация врача обойдется не менее 200 евро. Кстати, в аптеке нельзя самостоятельно приобрести даже обезболивающее, ведь все лекарства продаются по рецепту. Исключение – витамины и БАДы. Но если это отдаленный район и в радиусе 6 км нет аптеки, медицинские средства можно приобрести у врача-терапевта.

Карантинные ограничения в Австрии

С 15 ноября в стране действует локдаун для невакцинированных. Он продлится как минимум до 25 ноября. В Австрии невакцинированные граждане и туристы не могут посещать кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы, а также принимать участие в собрании с участием больше 25 человек. Впрочем, во время локдауна они не имеют права покидать дома без веской причины — это поход на работу, за покупками, к врачу и занятия спортом на свежем воздухе. ПЦР-тест или тест на антиген не считаются альтернативой вакцинации.

Зальцбург – город роскошных парков. Фото Марины Григоренко.

Каждая федеральная земля в Австрии и даже отдельные города могут дополнительно вводить свои карантинные меры.

Кстати, австрийцы действительно везде тщательно проверяют COVID-сертификаты. Более того, в кафе вас скорее всего попросят сначала заполнить специальную форму с указанием контактов и времени посещения заведения, а только потом примут заказ.