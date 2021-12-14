22 ноября 2020 США выходит из Договора об открытом небе через Россию / Pexels

Популярная туристическая страна отменила авиарейсы из Киева: в чем причина

Популярная туристическая страна отменила авиарейсы из Киева: в чем причина

Всем, кто забронирует отдых в Иордании, будет предложен альтернативный перелет в Амман регулярными рейсами Um Air.

Чартерный рейс в Иорданию по маршруту Киев-Акаба, анонсированный в ноябре, отменен. Причиной стало изменение правил въезда в страну. В частности, теперь даже вакцинированные туристы обязательно должны сдавать два ПЦР-теста.

Об этом пишет Мастер тура.

Директор компании Игорь Захаренко сообщил, что причиной отмены чартерной программы является изменение правил пребывания в Иордании. Теперь даже вакцинированные туристы обязательно должны сдавать два ПЦР-теста: перед прилетом в страну и сразу после.

Сообщается, что стоимость второго ПЦР-теста составляет около 40 долларов США. Для детей до 5 лет прохождение теста не нужно.

Кроме того, страна требует иметь полис медицинского страхования, который может полностью покрыть лечение от COVID-19.

Как отмечается, стоимость тура выросла в цене на 100 долларов с человека. Следовательно, минимальная стоимость турпакета сейчас стартует от 32 467 гривен за двоих на семь ночей.

Сообщается, что пока туристов, отказавшихся от поездок, немного. Всем, кто забронирует отдых в Иордании, будет предложен альтернативный перелет в Амман регулярными рейсами Um Air.

"У нас в основном продавались экскурсионные туры, а в этом случае нет большой разницы, летишь через Акабу или через Амман. Поэтому те, кто не откажется от поездки, улетит через Амман", — отметил Игорь Захаренко.

Напомним, самый большой лоукостер Европы Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).

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