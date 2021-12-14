Популярная туристическая страна отменила авиарейсы из Киева: в чем причина

Всем, кто забронирует отдых в Иордании, будет предложен альтернативный перелет в Амман регулярными рейсами Um Air.
Чартерный рейс в Иорданию по маршруту Киев-Акаба, анонсированный в ноябре, отменен. Причиной стало изменение правил въезда в страну. В частности, теперь даже вакцинированные туристы обязательно должны сдавать два ПЦР-теста.
Об этом пишет Мастер тура.
Директор компании Игорь Захаренко сообщил, что причиной отмены чартерной программы является изменение правил пребывания в Иордании. Теперь даже вакцинированные туристы обязательно должны сдавать два ПЦР-теста: перед прилетом в страну и сразу после.
Сообщается, что стоимость второго ПЦР-теста составляет около 40 долларов США. Для детей до 5 лет прохождение теста не нужно.
Кроме того, страна требует иметь полис медицинского страхования, который может полностью покрыть лечение от COVID-19.
Как отмечается, стоимость тура выросла в цене на 100 долларов с человека. Следовательно, минимальная стоимость турпакета сейчас стартует от 32 467 гривен за двоих на семь ночей.
Сообщается, что пока туристов, отказавшихся от поездок, немного. Всем, кто забронирует отдых в Иордании, будет предложен альтернативный перелет в Амман регулярными рейсами Um Air.
"У нас в основном продавались экскурсионные туры, а в этом случае нет большой разницы, летишь через Акабу или через Амман. Поэтому те, кто не откажется от поездки, улетит через Амман", — отметил Игорь Захаренко.
Напомним, самый большой лоукостер Европы Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).
Читайте также: