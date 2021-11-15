Популярный курорт в Египте затопило: в отелях и на дорогах ввели ЧП

Отдыхающих просят не покидать свои гостинницы, если только там не производится срочная эвакуация.
На популярный среди украинских туристов египетский курорт Хургада обрушились мощные ливни.
Об этом сообщает "Турпром".
Курорт затопило — из-за этого для туристов отменили все экскурсии, в отелях и на дорогах ввели режим ЧС. Отдыхающих просят не покидать свои гостинницы, если только там не производится срочная эвакуация.
Кроме Хургады от наводнения пострадали города Сафага и Марса Алам. Все дороги от них в Верхний Египет (полоса вдоль Нила на юге страны), в частности, в популярные экскурсионные города Кена и Луксор, будут перекрыты, пока погодные условия не улучшатся.
Сейчас воду на дорогах и улицах пострадавших от наводений городов откачивают экстренные службы.
Еще одна серьезная опасность для местных и туристов — электрический ток. Дело в том, что на улицах местные торговцы часто используют оголенную проводку в магазинах и ларьках. В сочетании с водой, которая является проводником, это создает дополнительную опасность и теперь постоянно кого-то бьет током.
Тем не менее, местные синоптики уверяют, что погода на слудующей недели будет отличной для отдыха в Хургаде. Днем температура воздуха будет прогреваться до +26-27°C, ночью — до +21-22°C, а температура воды в Красном море — около +26-27°C. По прогнозам синоптиков, дождей больше не будет.
Напомним, что Украина официально выбыла из "зеленого списка" Евросоюза.
Читайте также: