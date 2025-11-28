Портал в другой мир: как отдаленный дом в лесу помог путешественникам пережить нелегкие времена

Хижина в Девоне, где остановились Фрейзер и Трейси. Источник: Jam Press

Пара из Великобритании поделилась трогательной историей о том, как арендованный домик в отдаленном Девоне стал их тихой гаванью и помог пережить нелегкое время в жизни.

Путешественники и кинематографисты Фрейзер Рид и Трейси Фрэнси уже много лет живут в дороге. Свой автофургон они превратили в дом, в котором, вместе со своими собаками — 13-летним Медведем и 12-летним Уомблом, отправились в путешествие по континенту, пишет What’s The Jam.

Маршрут супругов пролегал от Полярного круга до юга Испании.

«То, что начиналось как любовь к свободе и приключениям, быстро стало образом жизни», — отмечает издание.

Однако весной их жизнь неожиданно изменилась. Во время путешествия по Испании, у собаки Медведя диагностировали остеосаркому — агрессивную форму рака костей.

Пара рассказала, что внезапно их дни, полные путешествий и открытий, превратились в ежедневную заботу и уход за больной собакой.

По словам врачей, собаке необходима была химиотерапия, поэтому супругам они советовали вернуться в Великобританию.

Трейси с Медведем / Фото: Jam Press/Rosely Group

Посреди всей этой неопределенности они наткнулись на «Рыбацкий домик» — небольшую хижину в деревне, которая спрятана глубоко в лесу между национальными парками Эксмур и Дартмур.

После месяцев длительных путешествий и эмоционального напряжения от ухода за больной собакой в дороге, они наконец нашли нужное место, где можно остановиться. Пара оставалась там в течение 12 недель.

«Этот домик казался нам совсем другим миром. Отдаленность, которая изначально привлекла к этой хижине, дала нам именно то, что было нужно», — поделился Фрейзер.

Медведь сразу нашел себе комфортное место для отдыха, и впервые за долгий период времени, путешественники почувствовали, что можно выдохнуть.

За время пребывания в отдаленной хижине, пес прошел курс химиотерапии и перенес ампутацию ноги (это было необходимо, чтобы остановить распространение раковых клеток).

Несмотря на опасения супругов, Медведь быстро восстановился.

«Если бы не было отсутствующей ноги, вы бы никогда не узнали, что что-то произошло», — заметил Фрейзер.

Второй пес путешественников — Уомбл страдает артритом, однако всегда оставался рядом со своим братом. Часто можно было заметить, как он клал голову на Медведя, словно обеспечивая ему поддержку в трудные минуты.

Хотя обе собаки имеют проблемы со здоровьем, путешественники решили посвятить все свое оставшееся время исключительно им.

Трейси гуляет с Медведем и Уомблом в заснеженной горной местности Фото: Jam Press/Rosely Group

«Мы не могли поверить, что нечто подобное вообще существует. После нескольких месяцев дальних путешествий и хаоса, связанного с уходом за серьезно больной собакой, это место стало для нас тихой гаванью», — отметил Фрейзер.

