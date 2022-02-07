Португалия упростила правила въезда для туристов: что изменилось

В стране вакцинировано 90% граждан.

Португалия ослабила ограничения для путешественников-владельцев европейских COVID-сертификатов.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Лиссабон от 7 февраля отменил для туристов требование, при котором они должны давать отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус перед въездом в страну. К слову, с декабря страна требовала, чтобы иностранцы старше 12 лет перед въездом делали тест, независимо от статуса прививки.

Следует заметить, COVID-сертификат Еврооиз свидетельствует о том, что путешественник полностью вакцинирован, недавно имел отрицательный результат тестирования или выздоровел от COVID в течение последних шести месяцев.

К слову, сейчас в Португалии полностью вакцинировано 90% населения.

Как сообщалось, Евросоюз изменил правила въезда для туристов с 1 февраля 2022-го. Ключевым стал индивидуальный санитарный статус путешественника, а не эпидемиологическая ситуация в стране. По новым правилам, в первую очередь, будут смотреть на документы туриста. Новые правила будут применяться к передвижению людей по территории ЕС, если они приехали из стран, где вирус циркулирует не на очень высоком уровне.

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