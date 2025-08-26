ТСН в социальных сетях

Туризм
67
2 мин

Потерянный во времени: ищем самый фотогенический город Европы с винтажными мостами и живописнымозером

Фотогеничным Цюрихом делает живописное озеро, средневековые мосты и мощеные улицы.

Светлана Несчетная
Цюрих

Цюрих / © www.thecrazytourist.com

Один из самых фотографических городов Европы расположен в Швейцарии. И хотя оно известно как «финансовый центр» страны, путешественники не могут обходить его из-за архитектурного шарма, культуры и природной красоты.

Фотогеничным этот город делает живописное озеро, средневековые мосты и мощеные улицы. Каждый уголок улицы «достоин инстаграммы», сообщает Express.

Один из самых фотографических городов Европы

С блестящим озером, живописным старым городом и горами вдали — Цюрих нечем восхищать туристов. Независимо от того, исследует ли путешественник Старый город или ищет его скрытые жемчужины, в этом городе каждый знайте себе «занятие» по душе.

  • Цюрихское озеро

Ни один визит в Цюрих не будет совершенным, если не побывать у мерцающего озера. Оно предлагает больше, чем просто живописный вид. Летом сюда приходят бегуны, гребцы и пловцы, а зимой набережная превращается в уютную страну чудес.

  • Старый город

Лабиринт булыжных улочек, расписных фасадов и скрытых внутренних двориков. Церкви Гроссмюнстера и Фраумюнстера являются историческими символами города. А торговая улица Банхофштрассе — лучшее место для туристов, чтобы купить фирменный шоколад.

  • Мосты

Мосты так же прекрасна часть Цюриха, как и Старый город. От культового Мюнстербрюке, соединяющего церкви Гроссмюнстер и Фраумюнстер, до изящного Ратушного моста и развесистого Квайбрюке над Цюрихским озером — каждый из них имеет свой характер.

Днем они обрамляют средневековый горизонт города, а ночью мерцают огоньками. Это настоящая мечта фотографа.

Цюрих

Цюрих

  • Рестораны и их фирменные блюда

Путешественникам советуют остаться в Цюрихе, если они вдруг не попробовали традиционное сырное фондю или раклет.

Справка: Раклет – швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовится из расплавленного жирного сыра. Также это название сыра, используемого для приготовления этого блюда.

Цюрих

Цюрих

Конечно, путешествие в Швейцарию не может обойтись без дегустации швейцарского шоколада: то ли от всемирно известного шоколатье Lindt Home of Chocolate, то ли из уютного магазинчика ремесленных изделий.

Цюрих — база для путешествия в Швейцарию. С главного вокзала часто отправляются поезда в Женеву, Базель и Берн. Весной и летом здесь можно насладиться развлечениями на озере и посетить кафе под открытым небом, а осенью и зимой — праздничными ярмарками и сезонными вкусностями.

Цюрих — доказательство того, что некоторые европейские города действительно так же красивы, как выглядят в интернете.

67
