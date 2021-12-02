Появился текст законопроекта Зеленского о множественном гражданстве: о чем в нем идет речь

Появился текст законопроекта Зеленского о множественном гражданстве: о чем в нем идет речь

Ранее сообщалось, что Зеленский внес на рассмотрение Рады этот законопроект.

На сайте Верховной Рады 2 декабря появился текст законопроекта о множественном гражданстве. Этот законопроект глава государства Владимир Зеленский внес как неотложный на рассмотрение парламента.

Соответствующий законопроект №6368 опубликовали на сайте ВР.

Напомним, законопроект о множественном гражданстве анонсировал президент Владимир Зеленский во время обращения в Верховную Раду 1 декабря. В обращении глава государства подчеркнул,важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства.

Подробности

Проект закона разработан в связи с решением "о безотлагательных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Данный законопроект предусматривает разрешение для украинцев официально иметь гражданство или подданство других стран. Как отмечается в документе, в "правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаюсь исключительно гражданами нашей страны".

Согласно законопроекту допускается выход из гражданства Украины. "Если лицо приобрело гражданство другого государства или получило документ, выданный уполномоченными органами другого государства, о том, что гражданин Украины приобретет его гражданство, если выйдет из гражданства Украины".

Согласно пункту 6, гражданином Украины не может стать лицо:

совершившая преступление против человечества или совершавшая геноцид;

осужденная в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы национальной безопасности государства;

совершившей на территории другого государства деяние, признанное законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;

действия которой непосредственно создают угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины

Подробнее о законопроекте – по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, СНБО поручил Кабмин разработать законопроект о двойном гражданстве.