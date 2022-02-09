Придется платить дополнительно: МАУ исключила перевозку багажа в некоторые города мира из своего самого дешевого тарифа

Придется платить дополнительно: МАУ исключила перевозку багажа в некоторые города мира из своего самого дешевого тарифа

До этого самые дешевые билеты эконом-класса МАУ на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа весом до 23 кг.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) исключила перевозку багажа из самого дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто, которые планирует запустить в июне.

Об этом пишет Avianews.com.

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Такое изменение уже отражено в системе бронирования авиабилетов.

До этого самые дешевые билеты эконом-класса на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа весом до 23 кг.

Теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно только два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

Тариф Lite на других дальних рейсах авиакомпании по-прежнему включает одно место багажа до 23 кг.

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022. В частности, с 1 июня расширение сети авиакомпании предполагает возобновление программы рейсов из Киева в Хельсинки, Варшаву, Ниццу, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм и другие города.

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