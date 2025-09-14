Природная аномалия Львовщины: в лесах появилась настоящая пустыня

Бродовская Сахара / © wikipedia

Посреди живописных лесов Львовщины расположена настоящая аномалия природы — песчаная местность, которую называют «Бродовской Сахарой». Эта территория резко контрастирует с окружающей средой и напоминает маленькую пустыню среди зеленого края.

Об этом пишет 24 канал.

Это небольшая пустыня, которая простирается на площади около 5 гектаров в Бродовском районе, недалеко от села Ражнив.

Особенность этой территории заключается в резком контрасте: вокруг — густые леса и озера, а посередине — настоящие песчаные барханы. Обнаружили пустыню только в 2020 году, когда в рамках исследований Национального природного парка «Северное Подолье» специалисты наткнулись на уникальный участок.

Сейчас это место активно посещают туристы. Чтобы добраться сюда, следует сначала приехать в город Броды, а дальше — двигаться в Ражнево. От села к пустыне ведет пешеходный маршрут через лес.

Посетить «Бродовскую Сахару» можно как в составе туристических групп, так и самостоятельно. Экскурсии сюда организуют несколько компаний, но многим путешественникам нравится исследовать пустыню без посредников. Оптимальное время для поездки — весна и осень: жара не слишком истощает, а пейзажи оставляют неизгладимое впечатление.

Кроме живописных барханов, эта территория скрывает и другую изюминку — редкие растения, произрастающие в песчаной среде. Это делает пустыню ценной природной достопримечательностью, а потому посетителям следует быть особенно осторожными, чтобы не повредить ее хрупкой экосистеме.

Напомним, ранее мы писали о том, что Одесская область из-за изменения климата в будущем действительно может стать пустыней. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.