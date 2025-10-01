Путешественник покорил семь из восьми самых отдаленных точек планеты: какая финальная цель (фото)

Крис Браун / © SWNS

63-летний британский исследователь и предприниматель Крис Браун вошел в историю, став первым человеком, достигшим семи из восьми так называемых «Полюсов недоступности» (PIA) на планете. Эти полюса представляют собой самые отдаленные точки на суше или в океане от ближайшего побережья.

Об этом пишет Daily Mail.

Седьмая победа: Северный полюс недоступности

Свою седьмую победу Браун одержал, достигнув Северного полюса недоступности (North Pole of Inaccessibility), расположенного примерно в 400 милях (около 640 км) от географического Северного полюса. Эта точка является одной из самых сложных для достижения через подвижный лед, течения и суровый холод.

«Кажется, этого давно ждали… Когда я задался целью посетить все полюса недоступности, я думал, что, возможно, три или четыре будут достижимы. Но вот мы здесь! Никогда не сдавайся. Просто никогда не сдавайся», — прокомментировал свое достижение Крис Браун.

Крис Браун. / © SWNS

Непростой путь и помощь ледокола

Предыдущую попытку достичь Северного PIA в 2019 году Крис Браун был вынужден отменить из-за геополитических факторов и непогоды. В этот раз успех обеспечила неожиданная помощь. 5 сентября Браун поднялся на борт ледокола Le Commandant Charcot и смог убедить капитана совершить обходной маневр. Это позволило судну приблизиться к координатам PIA на расстояние 1 километр. Оттуда исследователь с командой из трех человек пешком дошел до места назначения утром 18 сентября.

Пейзаж во время путешествия Криса Брауна к Северному полюсу недоступности/ / © SWNS

Браун уже посетил шесть других полюсов: в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Антарктиде и океаническом «Мысе Немо» посреди Тихого океана. Теперь у 63-летнего путешественника остался лишь один недостижимый пункт — Евразийский полюс на северо-западе Китая.

Неуловимая цель для исследователей

Северный полюс недоступности в течение десятилетий оставался неуловимой целью. В 1968 году сэр Уолли Герберт чуть не покорил полюс на собачьих упряжках, но не смог из-за движения ледникового покрова. Координаты полюса были обновлены в 2013 году благодаря современным данным GPS и спутников, уточнив его расположение (1008 км от ближайшей суши).

© SWNS

В 2020 году шведский искатель приключений Фредерик Паульсен стал первым человеком, достигшим этого полюса, но Браун является первым, кто покорил семь из восьми основных PIA.

