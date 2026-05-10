Путешественник посетил 105 стран и назвал 4 популярных места, куда больше не хочет возвращаться

Нью-Йорк / © Pixabay

Путешественник и альпинист Оливер Браун, за два десятилетия посетивший 105 стран мира, рассказал о направлениях, которые его разочаровали.

Несмотря на любовь к приключениям и путешествиям, некоторые места, по его словам, совсем не оправдали ожиданий — и во второй раз туда ехать не планирует, передает MetroUK.

Когда речь идет о лучших туристических направлениях, у каждого есть свой список фаворитов. Но гораздо реже путешественники открыто говорят о местах, которые не произвели на них впечатление или даже оттолкнули.

По словам 44-летнего британца, всего четыре места из всех 105 стран и городов, которые он посетил, настолько его разочаровали, что он не хочет туда возвращаться. И некоторые из них могут удивить даже опытных туристов.

В этот список попали Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Нью-Йорк и Сингапур.

"Я не хочу никого унижать, но эти места не для меня", - объяснил он в интервью.

Говоря об Антигуа, путешественник заявил, что его не ошеломила атмосфера острова из-за «плоских и устаревших гостиниц».

Что касается Нью-Йорка, то город показался ему слишком шумным и изнурительным. Кроме того, климат мегаполиса он назвал некомфортным или слишком жарко, или слишком холодно.

Сингапур, известный своей современной архитектурой и обилием зеленых зон, Браун описал как «адски жаркий».

А вот Бахрейн, по его словам, «выглядит немного запущенным».

True Summit Adventures, основателем и генеральным директором которой является Браун, специализируется на приключенческих путешествиях и альпинистских экспедициях. Сам путешественник рассказывает, что его любовь к путешествиям началась еще в молодости.

Согласно информации на сайте компании, в 18 лет он отправился в Мозамбик — вскоре после гражданской войны и масштабных наводнений. Именно эта поездка стала началом его великого приключения.

С тех пор Браун побывал в десятках стран, среди которых Аргентина, Барбадос, Южная Африка и Пакистан.

В 2019 году он переехал в Эквадор, чтобы, как сам говорит, «реализовать мечту о покорении высокогорных вершин».

Несмотря на критику отдельных мест, у путешественника есть и собственный список фаворитов. Больше всего его ошеломил норвежский город Скерьевой, где можно увидеть косаток в природной среде. Он также высоко оценил Валбоне и Албанские Альпы. Среди других понравившихся мест Браун назвал горы Рвензори, Палаван, Антисана и Алтайские горы.

