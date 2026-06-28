Путешественник посетил 60 стран и назвал места, ставшие для него разочарованием

Туризм (иллюстративное фото) / © iStock

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29-летний путешественник из Мельбурна Лукас Бранкатисано, за два года посетивший 60 стран и потративший на путешествия более 70 тысяч долларов, назвал места, куда больше не хотел бы возвращаться.

Об этом пишет Daily Mail.

Лукас раньше работал в сфере продаж, чтобы накопить деньги на большое путешествие. Сначала он отправился в десятимесячный соло-поход по Латинской Америке, а затем почти год путешествовал по Европе, Азии и Африке вместе с братом и друзьями.

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По словам путешественника, одно из самых разочаровавших его мест — Канкун в Мексике. Лукас подчеркнул, что очень любит Мексику, но сам Канкун назвал слишком туристическим.

"Это все то, что мне не нравится в местах, переполненных туристами. Все отдыхают в гостиницах "все включено". Это совсем не то, чем Мексика", - сказал он.

Также в список попал Пхукет в Таиланде. По словам Лукаса, он не оправдал ожиданий: там было слишком людно, много туристов довольно дорого. Вместе с тем, он советует обратить внимание на другие места в Таиланде, в частности Ко Тао или Краби.

Еще одним разочарованием для него стал город Муйне во Вьетнаме. Путешественник считает, что это направление можно пропустить, ведь оно дороже, чем многие другие места в стране, но предлагает гораздо меньше впечатлений.

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"Во Вьетнаме есть много других мест, где можно провести время, потратить деньги и пообщаться с местными. Муйное, к сожалению, не из них", - отметил он.

Лукас также не советует возвращаться в Уюни в Боливии, хотя этот город часто входит в маршруты туристов, которые едут в солончак. По его словам, сам солончак заслуживает внимания, но город произвел на него удручающее впечатление из-за мусора и неразвитой инфраструктуры.

В Европе его разочаровал курорт Кала-д'Ор на Майорке. Путешественник считает, что город стал слишком туристическим и ориентированным преимущественно на британских отдыхающих. По его словам, на Майорке есть значительно лучшие места, в частности, Сольер.

Отдельно Лукас раньше называл города, которые тоже не хотел бы посещать снова. Среди них – Нью-Дели в Индии, Леон в Никарагуа, Ойя на Санторини, Пномпень в Камбодже и Бенидорм в Испании.

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Нью-Дели он назвал слишком перегруженным из-за хаоса, шума, интенсивного движения и загрязненного воздуха. В то же время Лукас подчеркнул, что другие части Индии могут быть "потрясающими", но именно столица оказалась не для него.

Леон в Никарагуа, по словам путешественника, показался ему душным и опасным ночью, хотя сам Никарагуа он назвал фантастическим направлением.

Ойя на Санторини разочаровала его толпами туристов, селфи-палками и одинаковыми фото заката. Пномпень он вспомнил как город с слишком плотной застройкой, а Бенидорм — как место, потерявшее испанский характер из-за массового туризма.

Напомним, аналитики назвали самые гостеприимные страны и города мира для жизни и работы иностранцев. Лидерами европейского рейтинга стали Исландия и Цюрих, тогда как крупные мегаполисы типа Лондона или Парижа вообще не попали в десятку.

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