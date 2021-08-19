Ryanair водит санкции против клиентов поисковика авиабилетов: пассажиров не пустят на борт

Ограничения действуют с 18 августа.

Крупнейший в Европе лоукостер — ирландская авиакомпания Ryanair — 18 августа в ввела санкции против пассажиров, купивших билеты на известном поисковике авиабилетов Kiwi.com.

Об этом сообщает avianews.com.

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Отмечается, что Ryanair не будет пускать на борт самолета пассажиров, что предъявят предоставлены Kiwi.com посадочные талоны. С 18 августа ирландская компания начала называть их "фейковыми". Свои санкции авиаперевозчик объяснил тем, что процедура выпуска талонов, которую использует искатель авиабилетов, происходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

Дело в том, что после покупки билетов Ryanair на Kiwi.com поисковик не предоставляет информацию о номере бронирования и электронный адресе, на которую оформлен билет, а также проводит процедуру регистрации на рейс самостоятельно. Из-за этих действия пассажир, который приобрел билеты в компании, не может пройти регистрацию и получить посадочный талон на сайте Ryanair.

Следует заметить, что в последнее время лоукостер начал агрессивную кампанию против посредников. Таким образом компания хочет увеличить количество пассажиров, которые покупали билеты через сайт Ryanair или мобильное приложение авиакомпании.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что национальный авиаперевозчик может появиться в Украине в этом году. Проект уже поддержали международные партнеры. В частности, Франция выделила грант на работу консультанта. Тот в свою очередь заметил, что наш рынок авиакомпаний имеет свои проблемы. Повлияла на него и пандемия коронавируса. Впрочем, возможности для создания национального авиаперевозчика в Украине.

Новости Украины: уже в этом году у нас может появиться национальный авиаперевозчик

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