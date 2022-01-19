Ryanair запускает более десятка новых маршрутов из аэропортов Украины: список и даты рейсов

Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair называет самым масштабным в своей истории.
Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года. Их запустят с 27 марта после перехода страны на летнее время.
Об этом пишет avianews.com.
Сообщается, что больше новых направлений получит Львов. Из Борисполя и Одессы Ryanair откроет по три новых маршрута, из Херсона – один.
Общая частота полетов всеми заявленными новыми маршрутами из Украины составит 28 рейсов в неделю.
Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair называет самым масштабным в своей истории. Оно включает 90 маршрутов с общей частотой более 230 полетов в неделю.
Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года:
- Борисполь — 38 маршрутов;
- Львов — 27 маршрутов;
- Одесса – 16 маршрутов;
- Харьков – 6 маршрутов;
- Херсон — 3 маршрута.
Новые рейсы из Киева:
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю;
- Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю;
- Стокгольм (Арландия): с 29 марта, 2 раза в неделю;
Новые рейсы из Львова:
- Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю;
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;
- Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю;
- Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю;
- Стокгольм (Арландия): с 27 марта, 2 раза в неделю;
- Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю;
Новые рейсы из Одессы:
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;
- Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю;
- Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю;
Новые рейсы из Херсона:
- Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю;
В своем заявлении Ryanair указывает, что запустить новые рейсы помогло подписание соглашения об открытом небе между Евросоюзом и Украиной.
Напомним, испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines с 7 декабря начал регулярные пассажирские рейсы между Парижем и Киевом. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждый вторник и воскресенье.
Читайте также: