Ryanair запускает более десятка новых маршрутов из аэропортов Украины: список и даты рейсов

Ryanair запускает более десятка новых маршрутов из аэропортов Украины: список и даты рейсов

Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair называет самым масштабным в своей истории.

Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года. Их запустят с 27 марта после перехода страны на летнее время.

Об этом пишет avianews.com.

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Сообщается, что больше новых направлений получит Львов. Из Борисполя и Одессы Ryanair откроет по три новых маршрута, из Херсона – один.

Общая частота полетов всеми заявленными новыми маршрутами из Украины составит 28 рейсов в неделю.

Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair называет самым масштабным в своей истории. Оно включает 90 маршрутов с общей частотой более 230 полетов в неделю.

Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года:

Борисполь — 38 маршрутов;

Львов — 27 маршрутов;

Одесса – 16 маршрутов;

Харьков – 6 маршрутов;

Херсон — 3 маршрута.

Новые рейсы из Киева:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю;

Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю;

Стокгольм (Арландия): с 29 марта, 2 раза в неделю;

Новые рейсы из Львова:

Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю;

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю;

Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю;

Стокгольм (Арландия): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю;

Новые рейсы из Одессы:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Новые рейсы из Херсона:

Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю;

В своем заявлении Ryanair указывает, что запустить новые рейсы помогло подписание соглашения об открытом небе между Евросоюзом и Украиной.

Напомним, испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines с 7 декабря начал регулярные пассажирские рейсы между Парижем и Киевом. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждый вторник и воскресенье.

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