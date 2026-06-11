"С хлебом здесь вообще шок": блогер сравнил цены на продукты в Украине и Германии

Цены на продукты в Украине и Германии / © Unsplash

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Цены на продукты в Германии иногда действительно меньше, чем в Украине. Блогер решил проверить, действительно ли это так, и сделал одинаковую закупку продуктов в Украине и Германии. Где получилось дороже?

Больше об этом рассказал блогер viktor_deu.

Где дороже продукты — в Украине или Германии

Блогер поделился, что некоторые продукты в украинском сетевом супермаркете стоят гораздо дороже, чем в Германии. В Украине более дорогие рыба, молочные продукты, некоторые фрукты и овощи. В немецком супермаркете продуктовая корзина обошлась намного дешевле — почти на 700 гривен.

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В Украине корзина блогеру обошлась в 6266 гривен, а в Германии — 105 евро, то есть 5458 гривен.

Существенно дороже в украинском супермаркете по сравнению с немецким стали следующие продукты:

помидоры — 159 грн против 102,73 грн в Германии;

сыр «Гауда» — 799 грн против 316,49 грн в Германии;

сливочное масло 82% — 938,89 грн против 555,54 грн в Германии;

молоко 3,5% — 91,06 грн против 69,7 грн в Германии;

филе сельди — 479,17 грн против 409,43 грн в Германии;

филе лосося — 2216,67 грн против 1107,46 грн в Германии;

бананы — 73,9 грн против 66,6 грн в Германии;

Мясо, некоторые овощи и базовые крупы в Украине дешевле. В частности, в украинском супермаркете оказались дешевле куриное филе, свиной стейк, картофель, яблоки, сахар, наггетсы и хлеб.

«С хлебом в Германии вообще шок. Обычный немецкий серый хлеб дороже в пять раз», — делится мужчина.

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«Уменьшаем граммаж этих продуктов и смотрим, как меняются цифры. Новый чек в Rewe — 3914 грн, а в Сильпо — 3487 грн. В реальной жизни украинская корзина получается дешевле на 426 грн из-за мяса и овощей. На самом деле, общий уровень цен в обеих странах выглядит плюс-минус одинаково. Нет такого, что где-то все супер дешевое, а где-то все космос», — добавляет блогер.

Но покупательная способность в странах разная. Официальная средняя зарплата в Украине составляет сейчас около 24 тысяч гривен, а в Германии — 134 тысяч гривен.

«За свой чек в Сильпо на 3487 грн украинец должен отдать почти 14% от официальной средней зарплаты. То есть в месяц на всю зарплату можно купить только семь таких наборов», — заключает блогер.

В то время как продуктовая корзина в Германии займет всего 3% от средней зарплаты, и закупиться щедрой корзиной еды на неделю можно 33 раза в месяц.

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Каждый поход украинца в супермаркет обходится в среднем в 5 раз дороже, чем аналогичный немцу в Германии.

Украинцы в Германии — последние новости

Напомним, украинская беженка Людмила Русина поделилась в Instagram лайфхаками, которые позволяют ей тратить на продукты на двоих в Германии всего 350–400 евро в месяц. Вместо привычных списков покупок она перед каждым визитом в супермаркет тщательно изучает акционные предложения через мобильное приложение.

Благодаря этому около 80% ее чека составляет акционный товар со скидками от 50%, причем продукты часто имеют вполне нормальный срок годности. Особое внимание Людмила советует обращать на субботу, когда немецкие магазины устраивают большие распродажи, а скидки на мясную нарезку, рыбу, овощи и фрукты достигают 80%.

Делать выгодные запасы ей также помогает большой холодильник с морозильной камерой.

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А тем, кто хочет уехать из Германии и прекратить свою временную защиту, советуют выполнить несколько обязательных шагов. Прежде всего, нужно обратиться в джоб-центр, написать заявление с указанием даты и причины выезда и выписаться с места жительства. Полученный документ о выписке обязательно следует подать в страховую компанию для закрытия медицинского страхования.

Кроме того, важно закрыть все счета в немецких банках, поскольку за их обслуживание ежемесячно списывается комиссия в размере 10–12 евро, что может привести к значительной задолженности. Выезжать лучше в первые числа месяца, чтобы не возвращать джоб-центру деньги.

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