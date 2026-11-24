Самые дешевые рождественские ярмарки Европы 2026 / © unsplash.com

Реклама

Эксперты сервиса UK Debt Expert проанализировали цены на зимних ярмарках в разных странах Европы и составили список самых выгодных направлений для путешественников. Самая дешевая рождественская ярмарка оказалась в польском Гданьске.

Об этом рассказывает Mirror.

Реклама

Рождественская ярмарка в Европе: где дешевле всего

В Гданьске эксперты отметили самые низкие затраты на транспорт и приятные цены на катки — около 500 гривен.

Реклама

На второй позиции оказалась Прага, где туристам предлагают самое дешевое пиво — около 100–140 гривен и глинтвейн — по 85–140 гривен.

Бронзу получил Краков: польский город выделился доступным горячим шоколадом по 230 гривен и умеренными тарифами на проезд.

Благодаря уютной предрождественской атмосфере и недорогой аренде жилья Гданьск становится удобной локацией для короткого зимнего путешествия. Бокал глинтвейна на местной ярмарке стоит около 250 гривен, а порция колбаски братвурст — около 340 гривен, что является одним из самых низких ценников европейских ярмарок.

В прошлом году ярмарка в Гданьске получила титул лучшей. Для гостей обустраивают 215 домиков с локальной кухней, напитками и подарками.

Реклама

На туристическом портале TripAdvisor путешественники не жалеют комплиментов польскому городу. Один из пользователей назвал исторический центр Гданьска роскошным и добавил, что там немало скрытых мест, которые стоит посетить.

Другой турист признался:

«Побывал на рождественских ярмарках в начале декабря и остался в восторге. Всюду удобно дойти пешком. Архитектура, иллюминация и сама ярмарка были невероятными».

«На рождественской ярмарке были прекрасные палатки, а еда и напитки — очень вкусные и по-настоящему праздничные. Напротив расположился огромный торговый центр, и цены там заметно ниже, чем в Великобритании», — пишет другой пользователь.

Реклама

В этом году рождественская ярмарка в Гданьске принимает гостей с 20 ноября по 23 декабря.

Самые дешевые рождественские ярмарки Европы 2026: список

По мнению экспертов, так выглядит топ-10 бюджетных рождественских ярмарок в Европе.

Гданьск, Польша Прага, Чехия Краков, Польша Берлин, Германия Будапешт, Венгрия Хельсинки, Финляндия Страсбург, Франция Дрезден, Германия Кельн, Германия Брюгге, Бельгия

Но пользователи в соцсетях уже начали жаловаться на цены в Будапеште — рассказывают, что еда слишком дорогая.

Куда поехать на Рождество в Европе

Напомним, почувствовать атмосферу европейского Рождества без больших затрат можно в Кракове, Будапеште и Вильнюсе, пишет издание Viajes. Краков привлекает главной ярмаркой на Рыночной площади, историческим центром, который удобно осматривать пешком, а также кварталом Казимеж.

Будапешт предлагает совместить праздничные локации, в частности Advent Bazilika возле базилики Святого Иштвана, прогулки по Дунаю и отдых в термальных купальнях.

Вильнюс же подойдет для более спокойных зимних прогулок по старинным улочкам, уютным кафе и ярмаркам с подарками ручной работы.

Чтобы не переплатить во время зимней поездки, жилье и маршруты нужно бронировать заранее. Бюджет также поможет сохранить бесплатные пешие прогулки по историческим районам, выбор заведений питания за пределами главных туристических площадей и заранее определенный лимит на сувениры и вкусности.

Новости партнеров

Новости партнеров