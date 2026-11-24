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Самые дешевые рождественские ярмарки Европы 2026: какой город неожиданно возглавил рейтинг
Планируете зимнее путешествие по Европе? Эксперты составили рейтинг самых дешевых рождественских ярмарок 2026 года.
Эксперты сервиса UK Debt Expert проанализировали цены на зимних ярмарках в разных странах Европы и составили список самых выгодных направлений для путешественников. Самая дешевая рождественская ярмарка оказалась в польском Гданьске.
Об этом рассказывает Mirror.
Рождественская ярмарка в Европе: где дешевле всего
В Гданьске эксперты отметили самые низкие затраты на транспорт и приятные цены на катки — около 500 гривен.
На второй позиции оказалась Прага, где туристам предлагают самое дешевое пиво — около 100–140 гривен и глинтвейн — по 85–140 гривен.
Бронзу получил Краков: польский город выделился доступным горячим шоколадом по 230 гривен и умеренными тарифами на проезд.
Благодаря уютной предрождественской атмосфере и недорогой аренде жилья Гданьск становится удобной локацией для короткого зимнего путешествия. Бокал глинтвейна на местной ярмарке стоит около 250 гривен, а порция колбаски братвурст — около 340 гривен, что является одним из самых низких ценников европейских ярмарок.
В прошлом году ярмарка в Гданьске получила титул лучшей. Для гостей обустраивают 215 домиков с локальной кухней, напитками и подарками.
На туристическом портале TripAdvisor путешественники не жалеют комплиментов польскому городу. Один из пользователей назвал исторический центр Гданьска роскошным и добавил, что там немало скрытых мест, которые стоит посетить.
Другой турист признался:
«Побывал на рождественских ярмарках в начале декабря и остался в восторге. Всюду удобно дойти пешком. Архитектура, иллюминация и сама ярмарка были невероятными».
«На рождественской ярмарке были прекрасные палатки, а еда и напитки — очень вкусные и по-настоящему праздничные. Напротив расположился огромный торговый центр, и цены там заметно ниже, чем в Великобритании», — пишет другой пользователь.
В этом году рождественская ярмарка в Гданьске принимает гостей с 20 ноября по 23 декабря.
Самые дешевые рождественские ярмарки Европы 2026: список
По мнению экспертов, так выглядит топ-10 бюджетных рождественских ярмарок в Европе.
Гданьск, Польша
Прага, Чехия
Краков, Польша
Берлин, Германия
Будапешт, Венгрия
Хельсинки, Финляндия
Страсбург, Франция
Дрезден, Германия
Кельн, Германия
Брюгге, Бельгия
Но пользователи в соцсетях уже начали жаловаться на цены в Будапеште — рассказывают, что еда слишком дорогая.
Куда поехать на Рождество в Европе
Напомним, почувствовать атмосферу европейского Рождества без больших затрат можно в Кракове, Будапеште и Вильнюсе, пишет издание Viajes. Краков привлекает главной ярмаркой на Рыночной площади, историческим центром, который удобно осматривать пешком, а также кварталом Казимеж.
Будапешт предлагает совместить праздничные локации, в частности Advent Bazilika возле базилики Святого Иштвана, прогулки по Дунаю и отдых в термальных купальнях.
Вильнюс же подойдет для более спокойных зимних прогулок по старинным улочкам, уютным кафе и ярмаркам с подарками ручной работы.
Чтобы не переплатить во время зимней поездки, жилье и маршруты нужно бронировать заранее. Бюджет также поможет сохранить бесплатные пешие прогулки по историческим районам, выбор заведений питания за пределами главных туристических площадей и заранее определенный лимит на сувениры и вкусности.