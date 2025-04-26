Самые распространенные схемы мошенников на популярных курортах: что нужно знать

Отдых / © Pixabay

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Расходы на трансфер, отели, питание и развлечения всегда являются значительной частью поездки. Однако на популярных курортах туристы часто сталкиваются с мошенниками, которые ориентированы только на одно — обогатиться за счет отдыхающих.

Об этом пишет Oboz.ua

Осторожно с турфирмами-однодневками

Во время туристического сезона появляются новые турфирмы, которые могут быть мошенническими. Эти компании часто берут предоплату, обещая невероятно дешевые путевки, но потом просто исчезают, оставляя без отдыха туристов. Перед тем как заключать сделку с турфирмой, обязательно проверяйте отзывы и информацию о компании в интернете, чтобы не стать жертвой обмана.

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Поддельные платежные терминалы

В популярных туристических местах могут устанавливать поддельные платежные терминалы, позволяющие мошенникам копировать данные ваших карт. При оплате товаров вам могут предложить ввести пин-код, после чего украденные данные используются для транзакций. Чтобы избежать этого, лучше не расплачиваться картой в мелких магазинах, а носить с собой наличные деньги.

Мошеннические таксисты

Известные туристические курорты могут быть полными мошенников, выдающих себя за таксистов. Они могут попросить вас обменять мелкие купюры на большие или потребовать предоплату за поездку. Будьте внимательны, не отдавайте деньги до того, как дойдете до места назначения, и проверяйте, не дают ли вам фальшивые деньги.

Аренда транспорта: будьте осторожны

В некоторых странах, арендуя транспорт, можно попасть на мошенничество, когда за незначительные повреждения автомобиля или мотоцикла вам придется платить огромную сумму.

Обмен валюты: на что следует обратить внимание

Обменные пункты в туристических зонах могут обманываться, взимая комиссию за обмен валют. Эти комиссии могут быть очень большими, до 70 евро, хотя курс кажется выгодным. Всегда спрашивайте, сколько именно вы получите после обмена во избежание неприятных сюрпризов.

Фейковые врачи

На курортах можно встретить мошенников, выдающих себя за врачей или целителей. Они часто сотрудничают с местными гостиницами или ресторанами, чтобы направить туристов к себе. Такой «врач» может предлагать фальшивое лечение или продавать поддельные лекарства, пользуясь доверчивостью отдыхающих.

Эти схемы обмана распространены на курортах по всему миру. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно быть внимательным и осторожным во время путешествий.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристы поделились наихудшими развлечениями, о которых жалеют всю жизнь.