First World Hotel & Plaza

Туризм
82
2 мин
Самый большой отель в мире: где расположен и сколько номеров (фото)

Отель уже много лет остается самым большим по количеству мест для проживания.

Юлия Шолудько

В мире существует гостиница, которая ошеломляет не роскошью, а масштабами — она насчитывает более 7 тысяч номеров и до сих пор удерживает мировой рекорд.

Как пишет Oddity Central, речь идет о First World Hotel & Plaza, расположенном в курортной зоне Гентинг-Гайлендс, Малайзия.

Отель имеет 7 351 номер, расположенный в двух больших башнях, что делает его самым большим в мире по количеству мест для проживания.

Несмотря на свой статус, отель не отличается роскошным дизайном или премиальным сервисом — у него всего три звезды. Однако его главное преимущество – способность принимать огромное количество гостей одновременно.

Комплекс открылся в 2006 году с более чем 6 тысячами номеров, но уже через два года потерял рекорд после расширения The Venetian Resort. Впрочем, после достройки второй башни в 2015 году малазийская гостиница вернула себе первенство и удерживает ее по сей день.

Гостиницу построила компания Genting Group. Она расположена в штате Паханг примерно в 50 километрах от Куала-Лумпур.

Курорт Resorts World Genting, частью которого является отель, ежегодно привлекает миллионы туристов по всему региону. Здесь расположены тематические парки, торговые центры и единственное в стране место с легальными казино.

Популярность отеля объясняется не только масштабами, но доступностью. До пандемии COVID-19 уровень заполняемости достигал около 90%, и даже сейчас он остается очень высоким.

Среди причин такого спроса конкурентные цены, удобное расположение и автоматизированная система регистрации, которая позволяет быстро обслуживать тысячи гостей.

В настоящее время гостиница предлагает более 3 тысяч стандартных номеров, почти 3 тысячи люксов, а также варианты для семей и повышенного комфорта.

Напомним, первую гостиницу на Луне откроют к 2032 году. Известно, сколько стоит номер.

