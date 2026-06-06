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Штраф — 2500 евро: беженка из Украины рассказала о строгих правилах в Германии и как не потерять деньги
Что нужно знать о бытовых правилах сортировки мусора в Германии и требованиях к разным отходам.
В Германии действуют строгие правила сортировки мусора, а за нарушение требований по обращению с отходами могут угрожать штрафы.
Об этом рассказала беженка Людмила Русина в своем сообщении в Tik Tok.
Бытовые отходы: куда что выбрасывать
«И сегодня рествюль или хауснюль, и это черный или серый контейнер в зависимости от региона. Сюда выбрасываем старую обувь, старую одежду, которую невозможно переделать. Если одежду еще можно переделать, ее обязательно нужно бросать в специальный контейнер. Сюда выбрасываем мусор от пылесоса, в том числе мешки от пылесоса. Сюда выбрасываем отходы от кошачьего туалета и окурки. Гигиенические средства, такие как прокладки, тампоны — сюда. Ушные палочки тоже сюда», — поделилась деталями Людмила.
По ее словам, грязные салфетки или бумажные полотенца тоже выбрасываем сюда.
«Грязную упаковочную бумагу выбрасываем сюда тоже. Разбитый фарфор, у меня еще цел, но если разбитый — сюда», — говорит женщина.
Относительно медикаментов
«Медикаменты, внимание, если вот такие вот таблетки, выбрасывать ни в коем случае нельзя их в унитаз. Мы их выбрасываем в хозяйственный мусор, а упаковочку от них — в другой бак. Что нельзя выбрасывать сюда? Это тоже, кстати, выбрасываем», — говорит беженец.
Батарейки, аккумуляторные батареи
По ее словам, батарейки, аккумуляторные батареи, старые электроприборы, шталь-пательные — их тоже важно выбрасывать в пункт приема отходов.
«Если она в нормальном качестве, то можно ее кому-то отдать или положить возле свалки, ее заберут», — сообщила она.
Наблюдательные соседи
Людмила рассказала, что нужно все выбрасывать правильно, потому что соседи всегда наблюдательны в Германии.
«Они очень заботятся об экологии, поэтому незнание законов не освобождает вас от ответственности. Чтобы избежать штрафов, поступайте правильно», — резюмировала она.
Правила для украинцев за рубежом — последние новости
Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС обсуждают изменения в систему временной защиты для украинских беженцев, которую могут продлить до 2028 года, но в обновленном виде. Польша выступает за то, чтобы украинские мужчины призывного возраста, которые не могут легально уехать из Украины, не получали особых условий защиты в Евросоюзе. Также Варшава поддерживает постепенный переход от специальных льгот для украинцев к общим правилам миграции.
В Евросоюзе в целом признают, что этот механизм был временным и требует изменений, поэтому готовят переходную стратегию: замену статусов на национальные виды на жительство с последующим возможным возвращением людей в Украину после завершения войны.
Кроме того, в Чехии, начиная с 2027 года, планируется изменить правила для украинских беженцев, чтобы усилить контроль за пребыванием и получением помощи. Правительство уже одобрило соответствующие законодательные поправки, которые еще предстоит рассмотреть парламенту.
Новые правила предусматривают возможность отмены вида на жительство, если человек длительное время находится за пределами Шенгенской зоны, а также требование находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц для получения гуманитарных выплат. При этом короткие поездки за границу останутся разрешенными. Цель изменений — уменьшить злоупотребление системой поддержки.