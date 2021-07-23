Швеция с 26 июля откроет свои границы для украинских туристов

Условием для въезда в страну остается требование о наличии негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Европейских стран, куда могут поехать украинцы, становится все больше. Так, с 26 июля свои границы для украинских граждан открывает Швеция.

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Об этом на своем официальном сайте сообщило шведское правительство.

"Правительство решило 22 июля, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд. Эти изменения вступят в силу с 26 июля", — говорится в сообщении.

В то же время сайт "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины" сообщает, что с 26 июля возобновляется режим въезда в Швецию для граждан Украины (владельцев биометрических паспортов) для осуществления необязательных, в частности туристических путешествий. Условием для въезда в страну остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации (COVID certificate) при въезде в страну иностранцев, на которых не распространяется запрет на въезд.

Отмечается, что в настоящее время Швецией признаются сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если после получения второй дозы вакцины против коронавируса прошло 14 дней.

Швеция признает вакцины, утвержденные согласно постановлению (ЕС) 726/2004, или которые разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. А именно:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran)

Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna)

Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca)

Janssen

AstraZeneca/SKBio

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine)

BIBP/Sinopharm

CoronaVac

Кроме того, ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет. Тест на COVID-19 можно сделать в аэропорту Арланда. От требования о наличии негативного теста на COVID-19 при въезде в страну освобождаются граждане, которые путешествуют из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Напомним, также с 26 июля Финляндия открывает свои границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Эстония, Латвия и Литва разрешили въезд украинцам для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС. С 17 июля для въезда всех украинских граждан открылась Дания, в том числе и туристов. Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19.

Какие страны открывают границы для украинцев — COVID-дайджест

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